Nueva York propone un nuevo proyecto que introduce un crédito fiscal por mascotas, medida que podría devolver dinero a quienes tengan perros o gatos en sus hogares. La iniciativa, que aún se encuentra en evaluación, ya genera fuerte expectativa por su posible impacto directo en los contribuyentes durante el próximo período fiscal. El proyecto plantea un esquema claro: permitir a los dueños acceder a un reembolso de hasta USD 450 por mascota al año, con un tope que puede duplicarse si hay más de un animal en el hogar. El beneficio estaría dividido en dos categorías clave: De esta manera, el total podría alcanzar USD 900 anuales por familia si se declaran dos mascotas. La lógica detrás del proyecto es reconocer que los animales de compañía generan gastos constantes, cada vez más elevados, especialmente en ciudades como Nueva York. El alcance del beneficio para dueños de mascotas en Estados Unidos no es general: está limitado a animales considerados de compañía, es decir, perros y gatos que viven en el hogar. Entre los gastos contemplados se incluyen: Para acceder, los contribuyentes deberán presentar comprobantes de gastos y demostrar la propiedad del animal, lo que introduce un sistema de control similar al de otras deducciones fiscales. Quedan excluidos los animales utilizados con fines comerciales, de investigación o trabajo, lo que delimita claramente el universo de beneficiarios.