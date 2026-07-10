En la sesión de apertura de este viernes, 10 de julio de 2026,del Peso dominicano cotiza a 58.47 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.14% en relación con el día anterior.

El Peso dominicano mostró una leve caída en la última semana (-0.51%) y una depreciación más marcada en el último año (-5.77%), lo que indica una tendencia bajista reciente en su cotización.

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Fuente: narrativas-us

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana se situó en 5.96%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 11.31%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. En comparación con los días pasados, el movimiento ascendente sugiere una mayor confianza en la economía local.

Este crecimiento puede estar influenciado por diversos factores como la estabilidad económica y la inversión extranjera. Analizando esta tendencia, parece que el Peso dominicano podría continuar fortaleciéndose si se mantienen las condiciones favorables en el mercado.

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Conocé la cotización de este viernes, 10 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar peso dominicano en Estados Unidos