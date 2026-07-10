La cotizacióndel Euro este viernes 10 de julio en Estados Unidos es de 0.87 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.18% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, el Euro cayó un 2.29%, mientras que en el último año subió un 247.42%, mostrando una corrección reciente dentro de una tendencia anual fuertemente alcista.

El unicornio mexicano Banco Plata aterriza en Colombia: ¿Qué ofrecerá este gigante digital de 5,000 MDD?

Conocé la cotización de este viernes, 10 de julio de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 2.83%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual fue del 5.75%.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de los últimos dos días consecutivos se ha incrementado. Esto indica que el Euro ha ganado valor frente a otras monedas, lo que es un signo alentador para los mercados.

Además, el hecho de que la tendencia se mantenga al alza sugiere una posible continuación de esta recuperación en el corto plazo. Sin embargo, es importante seguir monitoreando los factores que pueden influir en estos cambios.

El unicornio mexicano Banco Plata aterriza en Colombia: ¿Qué ofrecerá este gigante digital de 5,000 MDD?

Conocé la cotización de este viernes, 10 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

IRS confirma reembolso de hasta 1,700 dólares por hijo: así puedes cobrarlo si declaras impuestos en Estados Unidos

Conocé la cotización de este viernes, 9 de enero de 2026.

Recomendaciones para cambiar euro en Estados Unidos