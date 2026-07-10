La cotizacióndel Peso mexicano este viernes 10 de julio en Estados Unidos es de 17.51 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.22% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, el peso mexicano registró un leve avance de 0.18%, mientras que en el último año presenta una variación de -6.20%, indicando un debilitamiento anual pese al repunte reciente.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 6.12%, muestra un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.57%.

Hoy, la cotización del Peso mexicano muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha experimentado un incremento en su valor. Esto refleja una recuperación frente a otros días en los que la moneda había estado a la baja.

El comportamiento del Peso indica un ligero optimismo en el mercado, sugiriendo que factores económicos recientes han influido favorablemente en la confianza de los inversionistas.

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Conocé la cotización de este viernes, 10 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este viernes, 13 de marzo de 2026.

Consejos para cambiar o comprar peso mexicano en USA