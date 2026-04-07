El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advierte en su sitio web oficial a todos los ciudadanos y extranjeros contribuyentes que adeudan declaraciones de años anteriores sobre la importancia de presentar estos documentos antes del 15 de abril para no perder el dinero de sus reembolsos o créditos. “Según la ley, los contribuyentes suelen tener un plazo de tres años para presentar su declaración y reclamar sus reembolsos de impuestos. Si no presentan la declaración dentro de ese plazo de tres años, el dinero pasa a ser propiedad del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”, se indica. De acuerdo con lo indicado por la agencia, más de 1.3 millones de personas en todo Estados Unidos aún deben presentar su declaración de impuestos del año 2022 y, si no lo hacen antes del 15 de abril, todos los dólares que les correspondan en reembolsos o créditos serán confiscados y destinados al Tesoro. Según estimaciones oficiales, el monto promedio del reembolso es de 686 dólares. “Muchos trabajadores de ingresos bajos y moderados podrían ser elegibles para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) correspondiente a 2022; dicho crédito tuvo un valor de hasta 6,935 dólares para los contribuyentes con hijos elegibles”, se indica. Durante esta temporada de impuestos, la agencia llevó a cabo una transición para dejar atrás la entrega de reembolsos en papel. Esta medida no impacta sobre las declaraciones que deban presentarse y correspondan a años anteriores, pero -a no ser que se cuente con una excepción- todas las correspondientes a 2025 deben proporcionar la información de depósito directo para que el reembolso se efectúe sin demoras. “El IRS enviará una carta (1) solicitando información de depósito directo y (2) proporcionando información sobre cómo solicitar una excepción”, se indica. En caso de no brindar la información bancaria para realizar el depósito de manera electrónica ni contar con una excepción, la emisión del reembolso en papel se postergará durante seis semanas o más.