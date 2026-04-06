El Internal Revenue Service intensifica su control fiscal y pone el foco en perfiles específicos de contribuyentes. Aunque la probabilidad de una auditoría sigue siendo baja para la mayoría, hay patrones claros que aumentan el riesgo y que ya están en la mira del organismo. En 2026, el escenario cambia: más tecnología, mayor cruce de datos y una estrategia centrada en detectar inconsistencias. Saber quiénes son los más expuestos puede marcar la diferencia entre cumplir sin problemas o enfrentar una revisión exhaustiva. Los datos más recientes muestran que el organismo prioriza ciertos grupos donde las inconsistencias o la evasión suelen ser más frecuentes: Además, el IRS mantiene el compromiso de no aumentar las auditorías para quienes ganan menos de 400.000 dólares, concentrando sus recursos en los segmentos de mayor poder adquisitivo . Más allá del nivel de ingresos, existen errores frecuentes que funcionan como “banderas rojas” en las declaraciones: El propio sistema del IRS cruza datos automáticamente, por lo que cualquier discrepancia puede generar una revisión inmediata . En el caso de contribuyentes con ingresos en el exterior, el control es aún más estricto: el organismo exige reportar todos los ingresos globales y monitorea especialmente los activos fuera de EE.UU. En general, el IRS tiene hasta 3 años para auditar una declaración. Sin embargo, ese plazo puede extenderse a 6 años si hay ingresos no declarados significativos o incluso volverse indefinido en casos graves . Este punto es clave, especialmente para quienes tienen cuentas o inversiones en el exterior: un simple error puede dejar abierta la posibilidad de auditoría durante años. A pesar del temor que generan, las auditorías siguen siendo poco frecuentes en términos generales: menos del 1% de las declaraciones son revisadas. Sin embargo, el riesgo crece de forma considerable a medida que aumentan los ingresos o la complejidad fiscal