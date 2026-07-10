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Cuando un contribuyente americano tiene una deuda tributaria pendiente con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el proceso puede pasar de lo administrativo a la acción si se ignoran los avisos oficiales que manda la agencia federal.

A través del Sistema Automatizado de Cobro (ACS) el IRS puede avanzar con medidas que afecten de forma directa a los bienes del contribuyente al intervenir cuentas bancarias y salarios.

El Gobierno congela las cuentas bancarias y los salarios de los trabajadores que no respondan el Aviso Final del IRS
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El Aviso Final de IRS: ¿Por qué absolutamente todos deben actuar a tiempo?

Antes de avanzar con un embargo, el IRS envía el Aviso Final de Intención de Embargo al contribuyente para notificarle sobre su situación.

A través de esta carta, la agencia informa el detalle de la deuda pendiente y otorga un plazo de hasta 30 días para responder o regularizar la deuda. Este es el último aviso antes de que se activen medidas de cobro.

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Cuando se recibe este aviso, aún hay tiempo para tomar medidas y evitar que IRS avance con el embargo. El contribuyente puede:

  • Pagar la deuda en su totalidad
  • Solicitar un plan de pagos
  • Presentar una Oferta de Compromiso
  • Solicitar una audiencia de Debido Proceso de Cobro

Si el contribuyente no responde a este aviso final dentro de los plazos establecidos por la ley, IRS activa el siguiente protocolo:

  1. El caso pasa al sistema de cobro activo (ACS)
  2. Se habilita el embargo sin nuevas advertencias
  3. Se reduce drásticamente el margen de negociación

¿Qué bienes puede embargar el IRS?

A través del ACS, el IRS puede alcanzar todo tiempo de bienes, entre ellos:

  • Cuentas bancarias
  • Salarios
  • Propiedades
  • Vehículos
  • Activos como inversiones
  • Beneficios del Seguro Social (con limitaciones)