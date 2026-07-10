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Cuando un contribuyente americano tiene una deuda tributaria pendiente con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el proceso puede pasar de lo administrativo a la acción si se ignoran los avisos oficiales que manda la agencia federal.
A través del Sistema Automatizado de Cobro (ACS) el IRS puede avanzar con medidas que afecten de forma directa a los bienes del contribuyente al intervenir cuentas bancarias y salarios.
El Aviso Final de IRS: ¿Por qué absolutamente todos deben actuar a tiempo?
Antes de avanzar con un embargo, el IRS envía el Aviso Final de Intención de Embargo al contribuyente para notificarle sobre su situación.
A través de esta carta, la agencia informa el detalle de la deuda pendiente y otorga un plazo de hasta 30 días para responder o regularizar la deuda. Este es el último aviso antes de que se activen medidas de cobro.
IRS embarga automáticamente a todos los que hayan postergado este trámite: ¿Qué hacer ante la llegada del Aviso Final del IRS?
Cuando se recibe este aviso, aún hay tiempo para tomar medidas y evitar que IRS avance con el embargo. El contribuyente puede:
- Pagar la deuda en su totalidad
- Solicitar un plan de pagos
- Presentar una Oferta de Compromiso
- Solicitar una audiencia de Debido Proceso de Cobro
Si el contribuyente no responde a este aviso final dentro de los plazos establecidos por la ley, IRS activa el siguiente protocolo:
- El caso pasa al sistema de cobro activo (ACS)
- Se habilita el embargo sin nuevas advertencias
- Se reduce drásticamente el margen de negociación
¿Qué bienes puede embargar el IRS?
A través del ACS, el IRS puede alcanzar todo tiempo de bienes, entre ellos:
- Cuentas bancarias
- Salarios
- Propiedades
- Vehículos
- Activos como inversiones
- Beneficios del Seguro Social (con limitaciones)