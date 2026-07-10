El Gobierno congela las cuentas bancarias y los salarios de los trabajadores que no respondan el Aviso Final del IRS

Cuando un contribuyente americano tiene una deuda tributaria pendiente con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el proceso puede pasar de lo administrativo a la acción si se ignoran los avisos oficiales que manda la agencia federal.

A través del Sistema Automatizado de Cobro (ACS) el IRS puede avanzar con medidas que afecten de forma directa a los bienes del contribuyente al intervenir cuentas bancarias y salarios.

El Gobierno congela las cuentas bancarias y los salarios de los trabajadores que no respondan el Aviso Final del IRS

El Aviso Final de IRS: ¿Por qué absolutamente todos deben actuar a tiempo?

Antes de avanzar con un embargo, el IRS envía el Aviso Final de Intención de Embargo al contribuyente para notificarle sobre su situación.

A través de esta carta, la agencia informa el detalle de la deuda pendiente y otorga un plazo de hasta 30 días para responder o regularizar la deuda. Este es el último aviso antes de que se activen medidas de cobro.

IRS embarga automáticamente a todos los que hayan postergado este trámite: ¿Qué hacer ante la llegada del Aviso Final del IRS?

Cuando se recibe este aviso, aún hay tiempo para tomar medidas y evitar que IRS avance con el embargo. El contribuyente puede:

Pagar la deuda en su totalidad

Solicitar un plan de pagos

Presentar una Oferta de Compromiso

Solicitar una audiencia de Debido Proceso de Cobro

Si el contribuyente no responde a este aviso final dentro de los plazos establecidos por la ley, IRS activa el siguiente protocolo:

El caso pasa al sistema de cobro activo (ACS) Se habilita el embargo sin nuevas advertencias Se reduce drásticamente el margen de negociación

¿Qué bienes puede embargar el IRS?

A través del ACS, el IRS puede alcanzar todo tiempo de bienes, entre ellos: