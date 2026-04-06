El Internal Revenue Service (IRS) tiene un norma aprobada en el 2010 que regula el dinero que tienen fuera del país los contribuyentes estadounidenses. Se le denomina la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Bajo esta ley fiscal, Estados Unidos busca evitar la evasión de impuestos y obliga a identificar y reportar las cuentas financieras que se poseen fuera del país. Esta norma se aplica tanto a ciudadanos como a residentes e incluso, empresas con vínculos en Estados Unidos. Esta ley obliga a declarar activos en el exterior cuando se superan determinados montos, con la presentación de un formulario en particular en el que se informan cuentas, inversiones, fideicomisos y más. Entre los activos que controla el IRS, también se incluyen los heredados fuera del país. Si bien el IRS no cobra impuestos de forma directa por las herencias extranjeras, sí exige su declaración de forma obligatoria. El control bajo las leyes del FATCA aplican: Cuando el contribuyente recibe una herencia a la que se aplican las condiciones previamente explicadas, debe presentar el Formulario 3520 de herencias, regalos y fideicomisos extranjeros. En algunos casos, también se debe sumar: La fecha límite para realizar esto es junto con la declaración anual de impuestos. Se insta a evitar errores en este trámite, ya que la multa más baja arranca en 10.000 dólares. El organismo fiscal pueden embargar cuentas bancarias, propiedades y cualquier bien financiero si se detectan inconsistencias en la declaración de impuestos que presentó el contribuyente. Adicionalmente, se pueden aplicar multas equivalentes al 5% mensual del valor no declarado, y hasta un 25% del total anual. El IRS puede investigar sin límite de tiempo si el formulario no se presentó debidamente y esto pone en riesgo los activos financieros del contribuyente.