Después de 60 años en los que se realizaron operaciones con aeronaves de modelos antiguos, el pasado 2 de noviembre llegó a la base militar Andrews, cercana a Washington D.C. un nuevo modelo de helicóptero que promete más autonomía, mayor velocidad y mejor tecnología.

Se trata del HH-60W Jolly Green II y, de acuerdo con lo señalado por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en un comunicado oficial, esta incorporación busca modernizar las operaciones de seguridad y la respuesta militar ante emergencias.

El HH-60W Jolly Green II llega a una base clave: cómo es este helicóptero

Esta nueva generación llega para reemplazar de manera progresiva el utilizado hasta el momento UH-1N Huey. Entre las ventajas que destacan las Fuerzas del nuevo HH-60W Jolly Green II se encuentran:

Mejor autonomía : gracias a su mayor capacidad de combustible puede recorrer distancias más largas

Más velocidad: puede llegar más rápido a los lugares donde se precisa respuesta

Mayor capacidad de transporte: puede ofrecer hasta tres veces la capacidad de transporte aéreo del UH-1N

El HH-60W Jolly Green II en funcionamiento. Fuerza Aérea de EE. UU. por la Aviadora de Primera Clase Jasmine M. Barnes

Tecnología de este helicóptero

Entre las características que resalta el Mando de Combate Aéreo se incluyen:

Cabinas con pantallas multifunción que brindan información esencial para el vuelo y las operaciones

Dirección de vuelo que permite automatizar maniobras

Menor carga de trabajo para la tripulación

Para qué se van usar estos helicópteros

Estos helicópteros están destinados a participar en operaciones de respuesta inmediata frente a cualquier situación que se considere que puede comprometer la seguridad nacional.

De acuerdo con el comunicado , la capacitación para operar los nuevos helicópteros comienza en 2027.

Las Fuerzas explican que la transición se realizará de forma gradual: el primer escuadrón en recibir estos helicópteros será el 5th HS y tendrán la misión de capacitar al personal sobre la nueva flota. El 1st HS seguirá utilizando los modelos antiguos hasta que finalice este proceso.