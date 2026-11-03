La Junta de Impuestos de California (FTB) asegura a través de su sitio web oficial que ciertos residentes del estado pueden reclamar un pago en efectivo capaz de superar los 3,700 dólares.

Este dinero es en concepto del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo de California (CalEITC, por sus siglas en inglés), aunque la cantidad final a cobrar estará estrechamente ligada a los ingresos y el tamaño de la familia de quién solicite el beneficio.

A fines de reclamar este crédito, los ingresos del trabajo representan sueldos, salarios, propinas y cualquier otra compensación que esté sujeta a retención o ingresos netos cuentapropistas.

Cuándo se reclama este crédito que entrega California

Para reclamar este dinero se debe cumplir con todos los requisitos de elegibilidad y presentar una declaración de impuestos estatal incluyendo el Formulario DTB 3514 SP del año tributario correspondiente.

La edición para el año 2026 aún no está disponible, por lo que este documento y el monto máximo del crédito actualizado y ajustado por inflación tendrán que consultarse más cerca de la próxima temporada de presentación de impuestos (enero-abril 2027). El trámite podrá realizarse utilizando la aplicación gratuita CalFile.

En caso de que se existan deudas tributarias, este crédito permitirá reducirlas y, de haber restante, se entregará en efectivo.

Para el año 2025, el monto máximo fue de 3,756 dólares , por lo que el máximo correspondiente a 2026 será mayor.

Este crédito se reclama presentando una declaración de impuestos estatal. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Quiénes pueden reclamar este crédito de California

Para ser elegible, es necesario que todos los siguientes requisitos se cumplan durante el año tributario:

Tener al menos 18 años

Haber tenido un ingreso de trabajo de al menos 1 dólar y de no más de 32,900 dólares ( estos montos podrían ajustarse para 2026 , lo ideal es consultar al momento de la presentación)

Tener un Número de Seguro Social válido o Número de Identificación de Contribuyente Individual

Haber vivido en California durante más de la mitad del año tributario

No ser elegible para ser hijo calificado de otro contribuyente

No ser elegible para ser dependiente de otro contribuyente, a no ser que se tenga un hijo calificado

Los casados/parejas registradas que presentan por separado, tienen condiciones adicionales.

Información importante sobre este crédito de California

“En general, podría reclamar el CalEITC para recibir un reembolso por hasta cuatro años anteriores presentando o emendando su declaración estatal de impuesto sobre el ingreso”, indican las autoridades.

Quienes quieran conocer los máximos para los años tributarios pasados podrán hacerlo en este link.