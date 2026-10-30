La retención del salario por parte de IRS puede llevarse la mayor parte del cheque y se repite pago tras pago (Fuente: Shutterstock).

Cuando un contribuyente acumula una deuda con el IRS y no la paga ni llega a un acuerdo a tiempo, la agencia tiene una herramienta de cobro muy potente: el embargo de salario.

A diferencia de lo que muchos creen, no se trata de un pequeño porcentaje fijo que se descuenta una sola vez, sino de una retención que puede llevarse la mayor parte del cheque y que se repite pago tras pago.

IRS embarga mes a mes gran parte de los salarios de ciertos deudores

El embargo de salario es una orden que el IRS le envía al empleador para que retenga parte del sueldo del trabajador y se la gire directamente a la agencia, a cuenta de una deuda tributaria impaga. El empleador está obligado por ley a cumplirla: una vez que recibe la notificación (los formularios 668-W), debe empezar a descontar la parte que corresponde y enviarla al IRS.

La base legal es la Sección 6331 del Código de Rentas Internas, que faculta al IRS a embargar bienes e ingresos de quien tiene una deuda firme y no la regulariza. El salario es uno de los ingresos que puede alcanzar, junto con cuentas bancarias, reembolsos y otros pagos.

No es un porcentaje fijo: cuánto puede retener el IRS

Acá está la diferencia más importante con otros embargos. En el caso del Seguro Social, por ejemplo, el IRS retiene como máximo el 15% del beneficio. Con el salario funciona al revés: en lugar de fijar cuánto se lleva, la ley fija cuánto queda exento, y el resto se lo lleva el IRS. Esa parte exenta suele ser baja, de modo que el descuento puede abarcar buena parte del cheque.

El monto que queda protegido se calcula según la deducción estándar y la cantidad de dependientes que el trabajador puede declarar, de acuerdo con las tablas de la Publicación 1494 del IRS, que se actualizan cada año (las de 2026 subieron respecto de las de 2025). El IRS envía esa publicación junto con la orden de embargo para que el empleador sepa cómo hacer el cálculo.

El embargo es el último paso de un proceso de cobro que da varias oportunidades de resolver la deuda antes.

Es un embargo continúo: se repite en cada pago

Otra característica clave es que el embargo de salario no es un cobro único. Es continuo: una vez que cae sobre el sueldo, se mantiene activo y se aplica en cada período de pago, semanal, quincenal o mensual, según cómo se cobre, hasta que ocurra una de estas tres cosas: que el trabajador pague la deuda por completo, que llegue a otro acuerdo con el IRS, o que la agencia libere el embargo. Mientras tanto, el descuento se renueva cheque tras cheque de forma automática.