El unicornio mexicano Clip adquirió Pulpos, una plataforma de gestión de negocios en la nube, para ampliar su oferta de servicios a los comercios en México más allá de los pagos digitales, informó la compañía. La operación permitirá incorporar herramientas de punto de venta, control de inventarios, facturación electrónica y compras a proveedores, además de agentes de inteligencia artificial (IA).

La adquisición forma parte de la estrategia de Clip para integrar en una sola plataforma las herramientas que los negocios necesitan para cobrar, administrar sus operaciones y crecer. La compañía también anunció la incorporación de Debra Chrapaty, exdirectora de Tecnología (CTO) de Toast, a su Consejo de Administración, con el objetivo de fortalecer sus capacidades tecnológicas y orientar su expansión.

Fundada en 2023 por Franco Silveti, Lucas Cortés y Frank Martin, Pulpos ofrece un sistema de gestión en la nube que concentra distintas funciones operativas de los comercios. Con su integración gradual a Clip, la plataforma busca conectar procesos que actualmente suelen manejarse por separado.

“Pulpos nació para dar a los comercios mayor control y visibilidad de sus negocios. Ser parte de Clip nos permitirá llevar esa misión a una escala mucho mayor y construir una experiencia en la que recibir pagos y administrar el negocio formen parte de un mismo sistema”, señaló Frank Martin, cofundador de Pulpos.

Clip integrará pagos, inventarios y facturación electrónica

La integración permitirá que las ventas actualicen automáticamente los inventarios, generen la información necesaria para emitir facturas y registren las transacciones. Con ello, Clip busca reducir el trabajo manual de los comercios y facilitar el seguimiento de sus ventas y operaciones.

La compañía pretende ampliar así su propuesta para las pequeñas y medianas empresas (pymes), al combinar la aceptación de pagos con herramientas de administración que les permitan tener mayor visibilidad sobre sus negocios.

“La adquisición de Pulpos y la incorporación de Debra representan dos dimensiones complementarias de la compañía que estamos construyendo. Por un lado, ampliamos las herramientas que ponemos en manos de los negocios para que puedan recibir pagos, administrarse y crecer” , afirmó Adolfo Babatz, fundador y director general de Clip.

Pulpos continuará operando con su propia marca y equipo. Además, los clientes actuales de ambas compañías conservarán sus cuentas y condiciones, mientras que las nuevas funcionalidades se habilitarán de manera gradual conforme avance la integración.

Debra Chrapaty se incorpora al Consejo de Administración

El segundo movimiento anunciado por Clip fue la incorporación de Debra Chrapaty a su Consejo de Administración. La directiva ha ocupado puestos de liderazgo tecnológico en empresas como Wells Fargo, Amazon y Microsoft, y recientemente se desempeñó como CTO de Toast.

Su experiencia en infraestructura tecnológica, servicios en la nube, operaciones y servicios financieros se suma a la estrategia de Clip para ampliar el alcance y la complejidad de su plataforma.

Chrapaty señaló que su incorporación busca contribuir al desarrollo de productos y a la expansión de una tecnología segura que impulse la inclusión financiera en México.

Los anuncios se producen mientras Clip busca consolidar un ecosistema que vaya más allá de los pagos a comercios. En junio, la compañía también anunció el lanzamiento de Mi Clip, una billetera digital desarrollada en alianza con Ant International, Mastercard y Televisa-Univision.

Con estos movimientos, la fintech busca integrar servicios de pago, administración y tecnología para atender distintas necesidades de los negocios mexicanos. Sin embargo, la compañía no detalló el monto de la adquisición de Pulpos ni un calendario específico para completar la integración de sus herramientas.