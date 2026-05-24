El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos mantiene la vigencia de los pagos correspondientes a los créditos fiscales más solicitados. En la actualidad, numerosos trabajadores de bajos a moderados ingresos podrían recibir un depósito bancario o reembolso de hasta 8,046 dólares en este año gracias al Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC).

La cantidad de dinero que un contribuyente puede percibir depende de diversos factores, tales como su nivel de ingresos, estado civil y la presencia de hijos que califiquen conforme a las normas establecidas por el IRS. Un mayor número de hijos calificados puede resultar en un crédito más elevado, alcanzando su límite máximo con tres o más hijos.

Qué implica el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo

El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, conocido como EITC, es un beneficio fiscal reembolsable destinado a individuos y familias que laboran y poseen ingresos bajos o moderados. Su finalidad es disminuir la carga impositiva y, en numerosas ocasiones, generar un reembolso monetario.

Este crédito no únicamente reduce el impuesto a pagar. Además, permite recibir fondos incluso en ausencia de una deuda fiscal, convirtiéndose así en un recurso económico directo para millones de contribuyentes.

El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, conocido como EITC, es un beneficio fiscal reembolsable destinado a individuos y familias que laboran y poseen ingresos bajos o moderados. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Quiénes son elegibles para recibir hasta 8,000 dólares

El monto del EITC se ajusta conforme al número de hijos que califican en la declaración correspondiente. Para el presente año fiscal, los valores máximos establecidos son los siguientes.

Personas sin hijos que califican: hasta 649 dólares

Personas con un hijo que califica: hasta 4,328 dólares

Personas con dos hijos que califican: hasta 7,152 dólares

Personas con tres o más hijos que califican: hasta 8,046 dólares

Requisitos necesarios para la obtención del pago de EITC

Para acceder al crédito y obtener el depósito bancario, el Servicio de Impuestos Internos requiere que se satisfagan una serie de requisitos fundamentales.

Haber percibido ingresos generados por el trabajo en el año fiscal correspondiente.

Poseer un número de Seguro Social válido .

Tener ingresos que se ajusten a los límites establecidos por el programa.

No exceder el límite máximo de ingresos obtenidos a través de inversiones.

Ser ciudadano estadounidense o residente durante todo el año fiscal.

No haber declarado ingresos generados en el extranjero.

Cumplir con las regulaciones específicas si se solicitan deducciones por hijos que califiquen.

Cómo solicitar el crédito y obtener la transferencia del mismo

Para obtener el EITC, es imperativo presentar la declaración de impuestos, incluso en ausencia de obligación para hacerlo. El procedimiento se lleva a cabo a través del formulario correspondiente y, si se declaran hijos, es necesario incluir el anexo específico con los datos pertinentes.

Los reembolsos asociados con este crédito no se efectúan de manera inmediata. Por disposición legal, el IRS inicia la emisión de depósitos a partir de mediados de febrero. Aquellos que optan por el depósito directo suelen recibir los fondos más rápidamente, siempre que la declaración esté libre de errores.