El Gobierno de Estados Unidos confirmó que todas las operaciones en efectivo por USD 10.000 o más quedan automáticamente reportadas y registradas para su análisis por el IRS y el FinCEN, dos de los principales organismos federales encargados de la fiscalización financiera y la lucha contra el lavado de dinero.

La medida alcanza tanto a ciudadanos como a extranjeros y se aplica a depósitos, retiros, cambios de divisas y otras operaciones en efectivo realizadas en un mismo día.

Estados Unidos investiga a todas las personas que hagan estas operaciones

Las entidades financieras deben presentar un Informe de Transacciones de Divisas (CTR) cada vez que una persona realiza una o varias operaciones en efectivo que, sumadas en un mismo día, alcanzan o superan los USD 10.000. Esto incluye:

Depósitos en efectivo

Retiros en efectivo

Cambio de moneda

Compra de instrumentos con efectivo (como cheques de caja)

El reporte se envía directamente a FinCEN, que comparte la información con el IRS y otras agencias federales para detectar evasión fiscal, lavado de dinero y actividades sospechosas.

Aunque cada operación sea menor a USD 10.000, si el banco detecta un patrón, igual puede reportarlo a FinCEN. Fuente: Archivo.

¿Solo se investigan operaciones mayores a USD 10.000?

Las autoridades también advirtieron sobre el structuring o fraccionamiento de depósitos/transacciones, que consiste en dividir una operación grande en varios montos menores para evitar el reporte. Esta práctica es ilegal y puede generar:

Reportes de actividad sospechosa (SAR)

Multas elevadas

Investigaciones penales

