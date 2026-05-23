El Servicio de Impuestos Internos (IRS) suspende sus investigaciones y acciones de embargo contra los contribuyentes que presentan una Oferta en Compromiso (OIC). Este trámite oficial permite saldar una deuda tributaria por un monto menor al total adeudado y frena las gestiones de cobro durante todo el período de evaluación.

El IRS confirmó los detalles en su aviso fiscal Tax Tip 2026-40 , publicado el 14 de mayo de 2026. La agencia evalúa ingresos, gastos, valor de activos y capacidad de pago de cada solicitante antes de emitir una resolución.

¿Qué es el trámite que suspende los embargos del IRS?

La Oferta en Compromiso es un acuerdo formal entre el contribuyente y el IRS que cierra una deuda fiscal por debajo del monto original. Al recibir la solicitud, la agencia suspende los nuevos embargos bancarios y retenciones salariales mientras analiza el caso.

El IRS no está obligado a levantar embargos ya vigentes antes de presentar la OIC y puede seguir registrando avisos de gravamen sobre propiedades durante el proceso. Por eso, los especialistas recomiendan iniciar el trámite antes de que el fisco active medidas de cobro .

Costos y requisitos para aplicar

Tarifa de solicitud: u$s 205 (exenta para contribuyentes de bajos ingresos)

Pago inicial: requerido al presentar la oferta (también exento en casos de bajos ingresos)

Formulario: Form 656-B, Offer in Compromise

Herramienta de elegibilidad: Pre-Qualifier Tool, disponible en el sitio oficial del IRS

La Oferta en Compromiso es un acuerdo formal entre el contribuyente y el IRS que cierra una deuda fiscal por debajo del monto original. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo afectan los embargos del IRS a quienes hacen este trámite?

Quienes presentan una OIC ganan protección legal frente al fisco: durante la revisión —que puede extenderse hasta dos años— el IRS no puede iniciar nuevos embargos por la deuda incluida en la solicitud. Si no emite resolución en ese plazo, la oferta se acepta automáticamente.

El IRS advirtió sobre las llamadas OIC mills —incluidas en su lista de las 12 estafas fiscales más peligrosas de 2026—, que cobran tarifas altas y prometen resultados sin garantía. Para verificar la elegibilidad sin costo, el organismo ofrece el Pre-Qualifier Tool en su sitio oficial.