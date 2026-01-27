En esta noticia
El Gobierno de Estados Unidos confirmó que el IRS puede iniciar revisiones y aplicar sanciones a ciudadanos y extranjeros que intenten pagar impuestos con cuentas bancarias sin fondos suficientes.
Cuando un pago electrónico (ACH), cheque o débito es rechazado por falta de saldo, el sistema fiscal lo registra como incumplimiento, lo que puede activar multas, intereses e investigaciones administrativas.
La medida no solo apunta a la deuda impaga, sino también al intento fallido de pago, que queda asentado en los sistemas del IRS y puede agravar la situación del contribuyente.
Qué pagos quedan bajo la lupa
El control se activa cuando una persona intenta saldar sin saldo suficiente o con datos incorrectos las siguientes operaciones:
- Impuestos federales
- Cuotas de planes de pago
- Pagos estimados trimestrales
- Ajustes por auditorías o avisos del IRS
Qué registra el IRS cuando el pago falla
Cuando el banco devuelve el pago, el IRS:
- marca el impuesto como no pagado,
- registra el intento fallido,
- aplica cargos por pago rechazado,
- y continúa calculando intereses diarios sobre la deuda.
Este historial puede ser usado para evaluar el riesgo del contribuyente en futuras revisiones.
Multas y consecuencias para todos los que hagan sus pagos de esta manera
Intentar pagar con una cuenta sin fondos puede derivar en:
- Cargo por pago rechazado
- Intereses acumulados desde la fecha límite original
- Multas por falta de pago
- Cancelación de planes de pago vigentes
- Emisión de avisos de cobro
- En casos reiterados, medidas de cobro forzoso como embargos