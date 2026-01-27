El Gobierno de Estados Unidos confirmó que el IRS puede iniciar revisiones y aplicar sanciones a ciudadanos y extranjeros que intenten pagar impuestos con cuentas bancarias sin fondos suficientes.

Cuando un pago electrónico (ACH), cheque o débito es rechazado por falta de saldo, el sistema fiscal lo registra como incumplimiento, lo que puede activar multas, intereses e investigaciones administrativas.

La medida no solo apunta a la deuda impaga, sino también al intento fallido de pago, que queda asentado en los sistemas del IRS y puede agravar la situación del contribuyente.

Qué pagos quedan bajo la lupa

El control se activa cuando una persona intenta saldar sin saldo suficiente o con datos incorrectos las siguientes operaciones:

Impuestos federales

Cuotas de planes de pago

Pagos estimados trimestrales

Ajustes por auditorías o avisos del IRS

El IRS castigará una por una a todas las personas que hagan esto con sus cuentas bancarias. Fuente: Archivo.

Qué registra el IRS cuando el pago falla

Cuando el banco devuelve el pago, el IRS:

marca el impuesto como no pagado ,

registra el intento fallido,

aplica cargos por pago rechazado ,

y continúa calculando intereses diarios sobre la deuda.

Este historial puede ser usado para evaluar el riesgo del contribuyente en futuras revisiones.

Multas y consecuencias para todos los que hagan sus pagos de esta manera

Intentar pagar con una cuenta sin fondos puede derivar en: