El Gobierno de Estados Unidos confirmó que el IRS puede iniciar revisiones y aplicar sanciones a ciudadanos y extranjeros que intenten pagar impuestos con cuentas bancarias sin fondos suficientes.

Cuando un pago electrónico (ACH), cheque o débito es rechazado por falta de saldo, el sistema fiscal lo registra como incumplimiento, lo que puede activar multas, intereses e investigaciones administrativas.

La medida no solo apunta a la deuda impaga, sino también al intento fallido de pago, que queda asentado en los sistemas del IRS y puede agravar la situación del contribuyente.

Qué pagos quedan bajo la lupa

El control se activa cuando una persona intenta saldar sin saldo suficiente o con datos incorrectos las siguientes operaciones:

  • Impuestos federales
  • Cuotas de planes de pago
  • Pagos estimados trimestrales
  • Ajustes por auditorías o avisos del IRS
El IRS castigará una por una a todas las personas que hagan esto con sus cuentas bancarias. Fuente: Archivo.
Qué registra el IRS cuando el pago falla

Cuando el banco devuelve el pago, el IRS:

  • marca el impuesto como no pagado,
  • registra el intento fallido,
  • aplica cargos por pago rechazado,
  • y continúa calculando intereses diarios sobre la deuda.

Este historial puede ser usado para evaluar el riesgo del contribuyente en futuras revisiones.

Multas y consecuencias para todos los que hagan sus pagos de esta manera

Intentar pagar con una cuenta sin fondos puede derivar en:

  • Cargo por pago rechazado
  • Intereses acumulados desde la fecha límite original
  • Multas por falta de pago
  • Cancelación de planes de pago vigentes
  • Emisión de avisos de cobro
  • En casos reiterados, medidas de cobro forzoso como embargos