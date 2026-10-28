La Administración del Seguro Social también dio a conocer las fechas de pago para los últimos meses del año.

El calendario de pagos del Seguro Social ya fue publicado y se dieron a conocer las fechas en las que los beneficiarios de las distintas prestaciones recibirán sus pagos. En octubre y diciembre, los titulares de un programa en particular recibirán dos pagos. Uno correspondiente al mes en curso y otro por adelantado, correspondiente al mes siguiente .

Esto sucede cuando el primer día del mes siguiente cae un sábado, domingo o feriado federal. En estos casos, el pago se adelanta al último día hábil del mes anterior.

¿Quiénes reciben el pago de noviembre el viernes 30 de octubre?

La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que los beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) recibirán el pago correspondiente a noviembre el viernes 30 de octubre de 2026.

Esto se debe a que el 1 de noviembre cae domingo y, de acuerdo con la SSA, cuando la fecha habitual de pago coincide con un fin de semana o feriado federal, el depósito se adelanta al último día hábil anterior.

El programa SSI está destinado a personas con ingresos y recursos limitados que cumplen alguna de las siguientes condiciones:

Tienen 65 años o más.

Son adultos o niños con una discapacidad que cumple los requisitos del programa.

Tienen ceguera y cumplen los requisitos económicos establecidos.

El monto del SSI: cuánto se cobra ahora y a cuánto aumenta en 2027

De acuerdo con la SSA, los montos federales máximos del SSI aumentarán un 3,6% en 2027 por el ajuste por costo de vida (COLA), anunciado el 14 de octubre de 2026.

Montos de 2026

Persona individual: US$994.

Pareja elegible: US$1.491.

Persona esencial: US$498.

Montos de 2027

Persona individual: US$1.029.

Pareja elegible: US$1.544.

Persona esencial: US$516.

La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que los beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) recibirán el pago correspondiente a noviembre el viernes 30 de octubre de 2026. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo está organizado el calendario de pagos de la SSA para noviembre y diciembre?

Para lo que queda de 2026, la SSA estableció las siguientes fechas de pago.

Noviembre

SSI: viernes 30 de octubre.

Quienes cobraban el Seguro Social antes de mayo de 1997 o reciben Seguro Social y SSI: martes 3 de noviembre.

Nacidos entre el 1 y el 10: martes 10 de noviembre (por el feriado del Día de los Veteranos, que se celebra el 11 de noviembre).

Nacidos entre el 11 y el 20: miércoles 18 de noviembre.

Nacidos entre el 21 y el 31: miércoles 25 de noviembre.

Diciembre

SSI: martes 1 de diciembre.

Quienes cobraban el Seguro Social antes de mayo de 1997 o reciben Seguro Social y SSI: jueves 3 de diciembre.

Nacidos entre el 1 y el 10: miércoles 9 de diciembre.

Nacidos entre el 11 y el 20: miércoles 16 de diciembre.

Nacidos entre el 21 y el 31: miércoles 23 de diciembre.