El Gobierno de los Estados Unidos ha comunicado que se llevarán a cabo investigaciones sobre los movimientos financieros de los ciudadanos que superen ciertos límites. Esto abarca la cantidad de dinero en efectivo que una persona deposita o retira. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) es la entidad encargada de supervisar y emitir alertas en caso de que se detecten conductas sospechosas en los ciudadanos estadounidenses. La normativa federal establece que toda transacción en efectivo que supere los 10.000 dólares, ya sea en un único retiro o depósito o en varias operaciones relacionadas dentro de un mismo día, debe ser informada mediante un Reporte de Transacción en Efectivo (CTR), que se envía directamente a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro. Las autoridades recalcan que dividir el dinero en sumas pequeñas para intentar evitar la notificación constituye una actividad sospechosa conocida como “fraccionamiento”. Esa maniobra también genera reportes obligatorios y puede activar revisiones más profundas por parte de las agencias federales. Además, cuando un comercio recibe más de ese monto en efectivo, debe presentar el Formulario 8300, que se envía directamente al IRS. Esta obligación también se aplica cuando el monto total se alcanza a partir de pagos fraccionados, siempre que estén vinculados a una misma operación comercial. Una vez enviado el informe, las autoridades financieras pueden utilizar esta información para analizar si el movimiento se corresponde con los ingresos declarados por el contribuyente. Si detectan inconsistencias, se habilitan varios mecanismos de revisión. Entre ellos: Es fundamental mantener los ingresos correctamente declarados para evitar inconsistencias. Asimismo, se debe conservar la documentación que demuestre el origen del dinero retirado o depositado. Es recomendable consultar a un especialista fiscal antes de mover sumas elevadas en efectivo. Por último, es aconsejable no dividir grandes montos en operaciones pequeñas para evitar el reporte obligatorio.