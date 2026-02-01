En este sentido, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) revocó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para todos los inmigrantes provenientes de un país. Esta medida comenzó a regir a partir de enero y estos extranjeros deberán abandonar el país de inmediato.

La administración de Donald Trump impuso una política de tolerancia cero en el sistema migratorio de Estados Unidos. Es que su gestión se centró en endurecer las vías legales de ingreso al país, las condiciones de permanencia e inició un plan de deportaciones masivas.

Estados Unidos revocó el TPS a miles de inmigrantes

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) ha confirmado que todos los inmigrantes provenientes de Birmania dejaron de estar protegidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) y serán deportados de inmediato por las autoridades migratorias.

Los birmanos han perdido su estatus migratorio y deberán buscar vías alternativas para permanecer en el país de manera legal. La expiración se hizo efectiva el 26 de enero.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) revocó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para todos los inmigrantes provenientes de Birmania. Imagen: archivo.

Estrategias para evitar la deportación inmediata de inmigrantes

Los beneficiarios del TPS provenientes de Birmania pueden explorar una serie de alternativas para regularizar su estatus legal en Estados Unidos. Entre las opciones más viables, las autoridades recomiendan a los extranjeros verificar si cumplen con los requisitos para otra categoría de visa, residencia permanente o asilo.

Las autoridades recomiendan la asesoría de un abogado especializado, dado que cada situación es única y la legislación es compleja.