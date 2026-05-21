En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.2919 este jueves, 21 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del -0.13%.

En la última semana, la cotización del peso mexicano mostró una leve caída de -0.28% y en el último año acumuló un descenso más marcado de -10.50%, reflejando una tendencia bajista sostenida.

Conoce la cotización de este jueves, 21 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 7.52%, lo que es menor que la volatilidad anual del 7.62%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Peso mexicano muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días consecutivos ha experimentado un incremento. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento en el valor de la moneda en relación con otras divisas.

En comparación con los días anteriores, el Peso mexicano ha mostrado un comportamiento estable en su cotización, lo que indica una recuperación gradual. Este movimiento puede ser interpretado como una respuesta favorable a factores económicos recientes.

La tendencia positiva en la cotización del Peso podría reflejar confianza en la economía nacional y un posible aumento en la inversión extranjera.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 21 de mayo de 2026.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.