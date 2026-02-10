La temporada de impuestos de Estados Unidos para 2026 arranca con una noticia que ya capta la atención de millones de contribuyentes: el IRS confirmó que una gran parte de los reembolsos de impuestos se pagarán mediante depósitos directos de hasta $2,000, con envíos que comenzarían en febrero. Aunque no se trata de un cheque de estímulo, el impacto económico será significativo para familias trabajadoras y hogares con hijos. Este adelanto en los pagos responde a una estrategia del organismo fiscal para acelerar devoluciones, reducir costos administrativos y aliviar el bolsillo de quienes cumplan con ciertos requisitos clave. Presentar la declaración de forma electrónica y elegir depósito directo será determinante para recibir el dinero en las primeras semanas del calendario fiscal. El monto de $2,000 dólares no es casual. Coincide con el valor máximo del Crédito Tributario por Hijos (CTC), uno de los beneficios más utilizados por las familias en Estados Unidos. A esto se suma el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), que puede elevar el reembolso total incluso por encima de esa cifra, dependiendo de los ingresos y la cantidad de dependientes. Según estimaciones internas, el IRS procesará la mayoría de las declaraciones sin errores en menos de 21 días. Esto significa que quienes presenten temprano, con información bancaria correcta, podrían recibir su reembolso del IRS en febrero de 2026. El organismo también reiteró que los cheques en papel quedarán en segundo plano, priorizando métodos digitales más seguros. Otro factor clave es el ajuste en retenciones realizado durante 2025. Muchos trabajadores pagaron de más a lo largo del año y ahora verán ese excedente reflejado en forma de devolución. No es dinero nuevo ni un bono especial, sino un reembolso legítimo basado en la declaración anual. Aunque no existe un calendario único, el IRS ya maneja fechas estimadas de reembolso según el momento en que se presente la declaración. Las primeras devoluciones por depósito directo podrían liberarse a principios de febrero, mientras que los créditos como el EITC y el CTC adicional suelen liberarse semanas después por controles antifraude. Para evitar demoras innecesarias, el IRS recomienda: Un solo error puede retrasar el pago varias semanas. Por eso, quienes dependen de este dinero para cubrir gastos básicos deben priorizar precisión y presentación temprana. No todos recibirán exactamente $2,000, pero sí millones de hogares podrían alcanzar o superar esa cifra. Los principales perfiles elegibles incluyen: Además, el IRS permite dividir el reembolso en varias cuentas bancarias o incluso destinar parte del dinero a una cuenta de retiro (IRA), una opción poco conocida pero estratégica para quienes buscan ahorrar.