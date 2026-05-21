En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3682.31 este jueves, 21 de mayo de 2026, cifra que refleja una alteración del -2.91% en comparación con la cotización del día anterior.

En el mercado del Peso colombiano, la cotización cayó -2.88% en la última semana y -6.11% en el último año, señalando una depreciación sostenida.

Conoce la cotización de este jueves, 21 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 17.43%, significativamente mayor que la volatilidad anual del 13.04%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos días, con un dato de -1 que indica una reducción en su valor en relación a días anteriores. Esta caída se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere una posible inestabilidad en la economía local.

Ante esta disminución en la cotización, es relevante observar los factores externos e internos que podrían estar influyendo en esta tendencia negativa, como el comportamiento de los mercados internacionales y las políticas económicas del país.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 21 de mayo de 2026.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.