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Al cierre de mercados de este jueves, 21 de mayo de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8604. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.13%.
En el mercado del Euro, la cotización avanzó un 33.82% en la última semana y un 123.54% en el último año, mostrando una tendencia alcista.
La variación que presentó el activo durante la última semana
La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.66%, es menor que la volatilidad anual del 6.36%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.
Hoy, la cotización del Euro presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 se ha mantenido en un número positivo en comparación con los días pasados. Esto indica que, a lo largo de la semana, el Euro ha ido ganando valor frente a otras monedas, lo que es un buen indicativo para los inversores.
En contraste, si el dato hubiera sido negativo, habríamos visto una tendencia a la baja, reflejando la depreciación del Euro. La estabilidad de la moneda también puede ser un signo de confianza en la economía europea y su capacidad para enfrentar retos externos.
En resumen, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Euro, lo que podría influir en decisiones de inversión y en el comercio internacional.
¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?
Las personas que necesiten convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.