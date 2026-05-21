En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este jueves, 21 de mayo de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8604. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.13%.

En el mercado del Euro, la cotización avanzó un 33.82% en la última semana y un 123.54% en el último año, mostrando una tendencia alcista.

Conoce la cotización de este jueves, 21 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.66%, es menor que la volatilidad anual del 6.36%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 se ha mantenido en un número positivo en comparación con los días pasados. Esto indica que, a lo largo de la semana, el Euro ha ido ganando valor frente a otras monedas, lo que es un buen indicativo para los inversores.

En contraste, si el dato hubiera sido negativo, habríamos visto una tendencia a la baja, reflejando la depreciación del Euro. La estabilidad de la moneda también puede ser un signo de confianza en la economía europea y su capacidad para enfrentar retos externos.

En resumen, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Euro, lo que podría influir en decisiones de inversión y en el comercio internacional.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 21 de mayo de 2026.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.