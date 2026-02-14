El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó un beneficio que permitirá deducir hasta u$s 25.000 al año bajo la regla de “no tax on tips” para personas con trabajos que estén en una lista específica de ocupaciones que reciben propinas. La medida alcanza a empleados y trabajadores independientes que cumplan con los requisitos establecidos. La deducción aplicará sobre las propinas calificadas recibidas en 2025 y deberá reclamarse en la declaración federal correspondiente. Para acceder, los ingresos deben estar correctamente reportados en los formularios fiscales oficiales. El beneficio no implica un pago directo, sino una deducción que reduce la base imponible. Esto significa que el contribuyente paga menos impuestos porque una parte de sus ingresos —las propinas calificadas— no se toma en cuenta para calcular cuánto debe. Solo se consideran válidas las ocupaciones que ya recibían propinas de forma habitual antes del 31 de diciembre de 2024. El IRS publicó una lista oficial de ocupaciones donde las propinas forman parte regular del ingreso. Para que sean consideradas propinas calificadas, deben figurar en formularios como W-2, 1099-NEC, 1099-MISC, 1099-K o declararse mediante el Formulario 4137. Gastronomía y bebidas Entretenimiento y eventos Servicios personales y bienestar Transporte y delivery Servicios en el hogar Las propinas deben ser voluntarias —en efectivo o con tarjeta— e incluyen aquellas distribuidas mediante sistemas de reparto entre empleados. No aplican ciertos cargos automáticos que no cumplan con la definición oficial. El monto máximo anual de deducción es de u$s 25.000 por contribuyente. En el caso de trabajadores independientes, el beneficio no puede superar el ingreso neto del negocio donde se generaron esas propinas. La deducción comienza a reducirse cuando el ingreso bruto ajustado modificado supera los u$s 150.000 anuales (u$s 300.000 en declaraciones conjuntas). Por eso, es clave verificar el nivel de ingresos antes de presentar la declaración para saber si se accede al total o a una parte del beneficio.