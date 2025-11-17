Al solicitar la jubilación del Seguro Social en Estados Unidos, existen quienes podrían recibir más de 60,000 dólares en sus cuentas bancarias dentro de un mismo año fiscal, si cumplen con determinados requisitos.

La Administración del Seguro Social (SSA) especifica que el monto de la prestación estará estrechamente ligado al momento en el que se solicitó la jubilación y a las ganancias registradas en el historial de trabajo.

“No existe una cantidad máxima sencilla que cubra a todos los que reciben beneficios de jubilación”, afirman las autoridades.

Estados Unidos depositará más de 60,000 dólares a quienes cumplan con este requisito

La agencia federal establece tres momentos en los que puede presentarse la solicitud de jubilación: de manera temprana, al alcanzar la edad plena y de manera tardía.

En ese sentido, tomando como referencia los montos máximos fijados en 2025, quienes solicitaron su jubilación a los 70 -habiendo ganado siempre el máximo imponible desde los 22 años- y comenzaron a recibir en enero, para diciembre habrán adquirido un depósito de 61,296 dólares .

Esto se debe a que el máximo para esta edad en 2025 es de 5,108 dólares mensuales.

Es importante considerar que, en 2026, quienes se hayan jubilado a los 70 y adquieran el máximo que puede otorgar SSA al iniciar el año, recibirán una cifra aún mayor debido a los ajustes por costo de vida.

Aumento para todos los jubilados del país: de cuánto será

El aumento COLA pautado para 2026 será del 2.8%, mayor que el fijado inicialmente para 2025, que fue del 2.5%.

“En promedio, los beneficios de jubilación del Seguro Social aumentarán 56 dólares por mes", afirma el comunicado oficial.

SSA comenzará a entregar los nuevos avisos COLA-donde se especifica el monto exacto que se recibirá con el aumento aplicado y cuándo se entregarán los primeros pagos- a principios de diciembre.

Estas notificaciones se encontrarán disponibles en la cuenta de my Social Security de cada beneficiario, siempre y cuando la hayan creado antes del 19 de noviembre. De lo contrario, se enviarán por correo.