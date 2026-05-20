Las autoridades fiscales en Estados Unidos cuentan con distintos mecanismos para controlar el cumplimiento tributario de ciudadanos y extranjeros. Aunque gran parte de los procesos se realiza de manera digital o por correo, existen situaciones donde los controles pueden avanzar directamente hasta el domicilio del contribuyente.

El Gobierno visitará hogar por hogar a todas estas personas

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) y otros funcionarios fiscales pueden realizar visitas presenciales a hogares o negocios en casos donde:

Existen deudas fiscales prolongadas

El contribuyente no respondió avisos oficiales

Hay inconsistencias en declaraciones

Se requiere verificar información financiera o patrimonial

Las visitas forman parte de los procedimientos de control y fiscalización.

El IRS y otros funcionarios pueden realizar visitas domiciliarias para verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias. Fuente: El Cronista. Wikimedia Commons | ChatGPT

Qué hacen los funcionarios federales durante una visita

Durante estos controles, los agentes pueden:

Entregar documentación oficial

Solicitar información adicional

Confirmar identidad y domicilio

Verificar datos relacionados con impuestos pendientes

En algunos casos también buscan avanzar en procesos de cobro.

¿Las visitas son automáticas?

Generalmente, el IRS: