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Las autoridades fiscales en Estados Unidos cuentan con distintos mecanismos para controlar el cumplimiento tributario de ciudadanos y extranjeros. Aunque gran parte de los procesos se realiza de manera digital o por correo, existen situaciones donde los controles pueden avanzar directamente hasta el domicilio del contribuyente.
El Gobierno visitará hogar por hogar a todas estas personas
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) y otros funcionarios fiscales pueden realizar visitas presenciales a hogares o negocios en casos donde:
- Existen deudas fiscales prolongadas
- El contribuyente no respondió avisos oficiales
- Hay inconsistencias en declaraciones
- Se requiere verificar información financiera o patrimonial
Las visitas forman parte de los procedimientos de control y fiscalización.
Qué hacen los funcionarios federales durante una visita
Durante estos controles, los agentes pueden:
- Entregar documentación oficial
- Solicitar información adicional
- Confirmar identidad y domicilio
- Verificar datos relacionados con impuestos pendientes
En algunos casos también buscan avanzar en procesos de cobro.
¿Las visitas son automáticas?
Generalmente, el IRS:
- Envía múltiples notificaciones oficiales
- Informa la deuda o inconsistencia detectada
- Otorga plazos para responder o regularizar