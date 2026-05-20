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Las autoridades fiscales en Estados Unidos cuentan con distintos mecanismos para controlar el cumplimiento tributario de ciudadanos y extranjeros. Aunque gran parte de los procesos se realiza de manera digital o por correo, existen situaciones donde los controles pueden avanzar directamente hasta el domicilio del contribuyente.

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Atención.Medida oficial | El Gobierno confirmó que embargarán todas las cuentas bancarias y bienes que figuren en este listado

El Gobierno visitará hogar por hogar a todas estas personas

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) y otros funcionarios fiscales pueden realizar visitas presenciales a hogares o negocios en casos donde:

  • Existen deudas fiscales prolongadas
  • El contribuyente no respondió avisos oficiales
  • Hay inconsistencias en declaraciones
  • Se requiere verificar información financiera o patrimonial

Las visitas forman parte de los procedimientos de control y fiscalización.

El IRS y otros funcionarios pueden realizar visitas domiciliarias para verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias. Fuente: El Cronista.
El IRS y otros funcionarios pueden realizar visitas domiciliarias para verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias. Fuente: El Cronista.Wikimedia Commons | ChatGPT

Qué hacen los funcionarios federales durante una visita

Durante estos controles, los agentes pueden:

  • Entregar documentación oficial
  • Solicitar información adicional
  • Confirmar identidad y domicilio
  • Verificar datos relacionados con impuestos pendientes

En algunos casos también buscan avanzar en procesos de cobro.

¿Las visitas son automáticas?

Generalmente, el IRS:

  • Envía múltiples notificaciones oficiales
  • Informa la deuda o inconsistencia detectada
  • Otorga plazos para responder o regularizar