En un contexto donde miles de veteranos buscan estabilidad y un camino firme después del servicio militar, una iniciativa reciente promete convertirse en un punto de inflexión.

Bank of America anunció una donación estratégica de 350 mil dólares destinada a American Corporate Partners (ACP), una organización reconocida por acompañar a veteranos y a cónyuges de militares en su ingreso al mundo laboral civil.

Esta decisión no solo fortalece el acceso a empleos de calidad, sino que también refuerza un modelo de apoyo que se ha consolidado en los últimos años: mentorías personalizadas y acompañamiento profesional adaptado a quienes dieron años de servicio al país.

Bank of America anunció una donación clave para veteranos

La nueva financiación permitirá crear 250 programas de mentoría durante el próximo año, un número clave que apunta a ampliar el alcance nacional de ACP. Cada mentoría conectará a los participantes con referentes de distintas industrias, generando un puente directo hacia empleos mejor remunerados y con posibilidades de crecimiento.

Fuente: Archivo.

La estrategia se alinea con un objetivo mayor: promover la contratación basada en habilidades, un enfoque que prioriza la experiencia real por encima de títulos formales.

Bank of America sostiene que este método abre puertas más inclusivas para quienes llegan al mercado laboral con capacidades únicas, desarrolladas durante su tiempo en servicio.

El impacto de ACP en la comunidad de veteranos

El trabajo de American Corporate Partners ya dejó huella en la comunidad de veteranos. En la última década, su programa de mentoría apoyó a 40.000 participantes en todo el país. Los resultados hablan por sí solos: un salario promedio de 90.000 dólares luego del proceso y una tasa de retención del 80%, un número muy superior al promedio nacional.

Con la nueva inversión, ACP reforzará un año completo de acompañamiento profesional, ampliando su alcance para quienes buscan insertarse en sectores de alta demanda, incluido el propio Bank of America.

Otras iniciativas comunitarias de Bank of America

A lo largo de la última década, Bank of America desplegó otras iniciativas para fortalecer a las comunidades donde viven veteranos y sus familias.

Desde 2012, la institución donó más de 6.500 propiedades residenciales, de las cuales 2.700 fueron destinadas a organizaciones enfocadas en asistencia militar.

Además, dentro del banco opera el Military Support & Assistance Group, una red interna con más de 22.000 miembros distribuidos en 43 capítulos. Su objetivo es crear un entorno de apoyo continuo para quienes tienen experiencia militar o desean colaborar con esta comunidad.

Quienes deseen acceder a las mentorías de ACP pueden registrarse utilizando el código BACACP, creado especialmente para participantes vinculados al banco.