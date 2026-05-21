Al cierre de mercados de este jueves, 21 de mayo de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.6215. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 2.26%.

En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco retrocedió -1.97% y en el último año acumula una caída de -53.51%, evidenciando una tendencia bajista marcada.

Conoce la cotización de este jueves, 21 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco fue del 23.43%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 19.85%.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor de la moneda ha ido en aumento, lo que podría ser un indicativo de mayor estabilidad económica.

El alza en el valor del Quetzal sugiere una mayor confianza en la economía local, lo cual es un buen signo para el comercio y las inversiones en el país. Sin embargo, es importante monitorizar cómo se comportará esta tendencia en los próximos días para evaluar su sostenibilidad.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 21 de mayo de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.