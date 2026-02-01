Con la proximidad de la temporada de impuestos 2026, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha publicado en su sitio oficial una lista de penalizaciones que pueden ser impuestas en caso de que la declaración no se presente adecuadamente o los impuestos no sean pagados conforme a lo establecido.

Entre las sanciones que el organismo recaudador destaca, una de las más relevantes está vinculada a la precisión de los pagos adeudados, conocida como “multa del pago insuficiente”.

Esta penalización se aplica en situaciones donde no se declaran todos los ingresos, resultando en un monto a pagar inferior al que realmente corresponde, o cuando se solicitan deducciones o créditos para los cuales no se califica.

Confirmado por el IRS: el error en la declaración que puede activar multas

Cuando se determine que un contribuyente subestimó los impuestos que debe pagar y abonó menos de lo realmente necesario, IRS puede aplicar una sanción por imprecisión, ya sea a causa de negligencia - “no hacer un intento razonable por cumplir las leyes fiscales al preparar la declaración” - o por subestimación sustancial de la sanción.

Es fundamental que los contribuyentes comprendan las implicaciones de sus declaraciones fiscales, ya que la subestimación puede resultar en consecuencias financieras significativas. La negligencia en el cumplimiento de las obligaciones fiscales puede llevar a sanciones severas y a un aumento en la carga tributaria.

La agencia tributaria detalló las circunstancias en las cuales podrá aplicar esta medida. Imagen: archivo.

En este contexto, se impondrán sanciones a aquellos que deliberadamente disminuyeron su carga fiscal en un 10% o en 5,000 dólares, lo que sea más elevado.

Las organizaciones disponen de normativas diversas que son accesibles en el portal oficial del IRS.

Las empresas tienen la posibilidad de revisar estas regulaciones en su página web.

Monto de las multas a pagar en estos casos

La agencia tributaria afirma que “la penalización relacionada con la precisión es del 20% de la porción del pago insuficiente de impuestos que se atribuye a negligencia o incumplimiento de normas o regulaciones”. Este mismo porcentaje es aplicable en casos de subestimación de la renta.

En estas situaciones, el IRS enviará un aviso por correo a todos los contribuyentes que deban abonar la multa, incluyendo las instrucciones a seguir.