Al cierre de mercados de este jueves, 21 de mayo de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7442. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.03%.

La cotización en el mercado de la Libra esterlina mostró debilidad: en la última semana retrocedió -85.27% y en el último año acumuló -64.09%, evidenciando una tendencia bajista.

Conoce la cotización de este jueves, 21 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la Libra esterlina en la última semana fue del 6.84%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 6.36%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva tras dos días consecutivos de aumentos en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de confianza en el mercado.

Comparando con los días anteriores, la reciente alza de la Libra refleja una recuperación frente a las fluctuaciones previas, sugiriendo que factores económicos podrían estar influyendo favorablemente.

Esta tendencia positiva sugiere un posible cambio en la percepción del mercado respecto a la estabilidad económica del Reino Unido.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 21 de mayo de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.