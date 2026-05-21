El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 58.86 este jueves, 21 de mayo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.53% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del peso dominicano retrocedió -0.49% y en el último año acumuló una caída de -2.40%, indicando una tendencia bajista reciente.

Conoce la cotización de este jueves, 21 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Peso dominicano ha sido del 8.93%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.05%.

La cotización del peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este comportamiento sugiere una apreciación en el peso dominicano, lo cual puede estimular un ambiente económico más favorable.

A medida que esta tendencia continúa, podría generar confianza entre los inversores y fomentar un crecimiento en el mercado local. Sin embargo, es importante seguir monitoreando los factores que podrían influir en esta variación, ya que la sostenibilidad de la tendencia dependerá de las condiciones económicas globales y nacionales.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 21 de mayo de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.