El Gobierno de los Estados Unidos confirmó que habrá un pago de más de 60,000 dólares para un grupo determinado de ciudadanos que cumplen los requisitos necesarios. El dinero se acreditará automáticamente en las cuentas bancarias de quienes califiquen.

A esto se suma el incremento confirmado para 2026 por el ajuste de costo de vida, lo que impulsa aún más los pagos.

Es oficial: depositarán más de 60,000 dólares en estas cuentas bancarias

Los beneficiarios que alcanzan los pagos máximos son quienes aportaron de manera constante dentro del límite salarial más alto permitido durante su vida laboral. Su historial de ingresos es lo que determina la base sobre la que se calcula la jubilación.

A esto se suma que postergaron el inicio de sus pagos hasta los 70 años, lo que les otorgó créditos de jubilación diferida. Estos créditos elevan el monto final por encima de lo que recibirían si hubieran solicitado el beneficio a los 62 o 67 años.

El Gobierno depositará más de 5,000 dólares por mes a quienes se jubilaron a partir de los 70 años. Fuente: Archivo.

De esta forma, sus pagos mensuales en 2026 superarán los 5,000 dólares, lo que se traduce en más de 60,000 dólares anuales depositados directamente en sus cuentas bancarias.

El Seguro Social confirmó un aumento para todos los beneficiarios

El ajuste por costo de vida para 2026 será del 2.8%. Este incremento se calcula para evitar que la inflación reduzca el valor real de las jubilaciones.

Aunque se aplica a todos los beneficiarios, su impacto es mayor en quienes ya reciben los pagos más altos, ya que el porcentaje se calcula sobre un monto mensual más elevado.

¿Cuánto cobra un jubilado en Estados Unidos?

La Administración del Seguro Social establece la posibilidad de retirarse en 3 edades diferentes. Cada una de ellas determina la cantidad de años que una persona aportó al programa mediante impuestos. A partir de allí, se determina el cheque que recibe cada persona.