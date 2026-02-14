El Servicio de Impuestos Internos (IRS) bloqueará los sueldos de quienes hayan olvidado regularizar el pago de sus préstamos estudiantiles federales en mora. El Gobierno de Estados Unidos reactivó desde el 7 de enero los embargos salariales y la retención de beneficios federales para millones de deudores que permanecían en una pausa administrativa desde la pandemia. La medida impacta exclusivamente a quienes hayan caído en incumplimiento prolongado y no hayan realizado el trámite para salir del estado de “default”. Además del embargo de sueldo, también podrán retener reembolsos de impuestos y ciertos beneficios federales, según confirmaron autoridades educativas y fiscales. El riesgo alcanza a quienes tengan préstamos estudiantiles federales en default, es decir, con al menos 270 días consecutivos sin realizar pagos. Tras ese período, el préstamo pasa formalmente a incumplimiento y el Gobierno puede iniciar cobros involuntarios si el deudor no gestiona una solución. Antes del embargo, el prestatario recibe una notificación oficial del Departamento de Educación informando la deuda y las opciones disponibles. Entre los trámites que evitan el bloqueo de sueldo se encuentran: Si la deuda permanece sin resolver, el Gobierno puede aplicar embargo salarial sin orden judicial. En el caso de préstamos estudiantiles federales, la retención puede alcanzar: Además, a través del Programa de Compensación del Tesoro, se pueden interceptar reembolsos y otros pagos federales. El embargo se mantiene hasta que la deuda se pague, se acuerde un plan o se revoque la orden correspondiente.