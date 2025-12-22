El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos anunció cuándo entrarán en vigencia los plazos de la temporada fiscal 2026 para presentar las declaraciones de impuestos. Quienes no cumplan con sus responsabilidades pueden llegar a enfrentar notificaciones de embargos.

Las autoridades fiscales tiene el derecho de intervenir las propiedades y las cuentas bancarias necesarias de un contribuyente para saldar una deuda.

Confirmado: IRS embargará a estas personas en la temporada fiscal 2026

Todos los años las autoridades del IRS habilitan las fechas de la temporada fiscal vigente. Durante ese plazo, todos los estadounidenses deben declarar los impuestos relacionados al año fiscal previo. Es decir, durante el 2026 se presentará la información del 2025.

Si bien por el momento no hay una fecha confirmada, la temporada suele habilitarse a partir del 20 de enero de cada año y suele extenderse hasta mediados de abril. La temporada fiscal 2025 ocurrió entre el 23 de enero y el 15 de abril.

IRS embargará a quienes no cumplan sus obligaciones fiscales en la temporada de impuestos 2026. Fuente: Archivo.

De esta forma, todos los contribuyentes tienen tiempo durante 4 meses para presentar sus documentos y abonar el dinero correspondientes al IRS. Quienes no cumplen con estos protocolos pueden estar en falta con las autoridades federales.

¿Quiénes serán embargados por el IRS?

No presentar una declaración de impuestos es considerado una violación a las obligaciones fiscales que todos los estadounidenses tienen con el Gobierno federal. La entidad fiscal brinda la posibilidad de pagar los impuestos sin presentar la declaración, pero no es lo más recomendable.

Si una persona adeuda dinero al IRS, los agentes fiscales enviarán múltiples notificaciones para saldar las deuda en instancias previas. Si el contribuyente no responde a los avisos, el Servicio de Impuestos Internos enviará el Aviso Final de Embargo (LEVY) y, posteriormente, procederá a intervenir su propiedad y cuenta bancaria.