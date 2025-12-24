Reembolso confirmado | IRS depositará hasta 8,000 dólares en las cuentas bancarias de las personas que cumplen esta condición

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que muchos contribuyentes recibirán reembolsos más altos durante la temporada de impuestos de 2026. El cambio responde a ajustes fiscales y actualizaciones que impactan directamente en el cálculo de los impuestos.

La noticia genera expectativa entre millones de personas que cada año esperan el reembolso como un alivio para su economía familiar.

Por qué los reembolsos del IRS serán más altos en 2026

Uno de los principales motivos es el ajuste por inflación aplicado a distintos parámetros del sistema tributario. Esto reduce la carga impositiva para muchos contribuyentes.

Además, se actualizaron deducciones y créditos fiscales que permiten retener menos impuestos a lo largo del año, lo que se traduce en un mayor reembolso al presentar la declaración.

Las autoridades fiscales compartieron la información de los créditos fiscales del 2026. Fuente: Archivo.

Estos cambios benefician especialmente a trabajadores con ingresos bajos y medios.

Quiénes podrían verse más beneficiados

Familias que califican para créditos tributarios vinculados a hijos. Personas que aplican la deducción estándar actualizada. Contribuyentes cuyos ingresos quedaron dentro de nuevos rangos impositivos.

El impacto varía según la situación personal y laboral de cada contribuyente.

Qué tener en cuenta para la temporada de impuestos 2026

El monto final del reembolso dependerá de los ingresos, las deducciones y los créditos aplicables. No todos recibirán el mismo aumento.

Revisar con anticipación los cambios fiscales puede ayudar a aprovechar mejor los beneficios y maximizar el reembolso durante la próxima temporada de impuestos.