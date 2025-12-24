La próxima temporada de impuestos en Estados Unidos podría traer una sorpresa positiva para millones de contribuyentes. Al presentar la declaración del año tributario 2025 en 2026, muchas personas recibirán reembolsos del IRS más grandes que en años anteriores, impulsados por una serie de cambios fiscales aprobados en 2025.

El ajuste responde a una nueva legislación tributaria que redujo la carga impositiva para individuos, pero cuyos beneficios no se reflejaron de inmediato en los cheques de pago durante el año.

Por qué el IRS devolverá más dinero en 2026

El punto clave está en que, a lo largo de 2025, el IRS no actualizó completamente las tablas de retención utilizadas por los empleadores. Como resultado, a muchos trabajadores se les descontó más impuesto federal del que realmente correspondía bajo la nueva ley.

El Servicio de Impuestos Internos anunció nuevos cheques. Fuente: Archivo.

Esto significa que el alivio fiscal no llegó mes a mes, sino que se concentrará en un solo momento: el reembolso de impuestos en 2026, cuando se presenten las declaraciones.

Según análisis de expertos tributarios, esta dinámica explica por qué los reembolsos podrían ser más altos de lo habitual, incluso para quienes no cambiaron de empleo ni de ingresos.

Cambios clave que impactan el reembolso del IRS

La nueva legislación introdujo ajustes en créditos y deducciones que influyen directamente en el monto final que el IRS devuelve o cobra.

Crédito Tributario por Hijo más alto

Uno de los cambios más relevantes es el aumento del Crédito Tributario por Hijo, que sube a $2,200 dólares por menor elegible, es decir, $200 más que en años previos.

El monto máximo reembolsable será de $1,700 por hijo .

Aplica para menores de menos de 17 años al cierre de 2025.

El beneficio depende del ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) .

Se requiere que el menor tenga número de Seguro Social válido para empleo.

Este cambio puede marcar una diferencia significativa en el reembolso del IRS para familias con hijos.

Nueva deducción para personas de 65 años o más

Otra novedad es una deducción temporal para adultos mayores, diseñada para reducir el ingreso sujeto a impuestos:

Monto: $6,000 dólares .

Vigencia: 2025 a 2028 .

Aplica en su totalidad para ingresos de hasta $75,000 (o $150,000 en declaraciones conjuntas).

Esta deducción se suma a la deducción estándar y a la deducción adicional ya existente para personas mayores, lo que puede reducir de forma importante el impuesto federal adeudado.

No obstante, expertos aclaran que no todos los jubilados se beneficiarán, especialmente quienes ya no pagan impuestos federales por tener ingresos bajos.

Deducciones por propinas y horas extra

La ley también introdujo alivios fiscales para ciertos trabajadores mediante deducciones especiales:

Propinas : deducción de hasta $25,000 dólares .

Horas extra: hasta $12,500 para contribuyentes individuales y $25,000 para declaraciones conjuntas.

Aunque estos ingresos deben declararse y siguen sujetos a impuestos sobre la nómina, las deducciones reducen el ingreso gravable, lo que puede traducirse en un reembolso mayor.

Para usar estas deducciones es obligatorio contar con número de Seguro Social válido.

La deducción estándar también sube en 2025

Otro factor que influye en los reembolsos de impuestos 2026 es el aumento de la deducción estándar:

Declaración individual: $15,750

Declaración conjunta: $31,500

Cabeza de hogar: $23,625

Estos montos reducen automáticamente el ingreso sujeto a impuestos, beneficiando a quienes no detallan deducciones.

Más alivio por impuestos estatales y locales

La ley amplió de forma temporal la deducción SALT, que permite deducir impuestos estatales y locales:

Nuevo tope en 2025: $40,000 dólares

Aumenta 1% anual hasta 2029

Regresa a $10,000 en 2030

Este cambio beneficia especialmente a contribuyentes de estados con impuestos altos, siempre que utilicen deducciones detalladas.