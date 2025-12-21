En medio de un escenario marcado por el alto costo de vida y el aumento de gastos típicos de cierre de año, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha dado luz verde a un pago único de $2,000 dólares que se entregará mediante depósito directo en diciembre de 2025 a millones de estadounidenses que cumplan con ciertos criterios.

La medida apunta a ofrecer un alivio económico inmediato en un momento especialmente sensible para los hogares, cuando se acumulan facturas, compromisos financieros y gastos asociados a las fiestas y al invierno.

IRS lanza un apoyo económico extraordinario

A diferencia de otros mecanismos fiscales, este depósito directo de $2,000 no funciona como devolución de impuestos ni como adelanto de créditos futuros. Se trata de una ayuda puntual e independiente, diseñada para llegar con rapidez a los beneficiarios utilizando la información que el IRS ya tiene registrada.

El Servicio de Impuestos Internos ha dado luz verde a un pago único de $2,000 dólares que se entregará mediante depósito directo en diciembre de 2025. Imagen: archivo.

El objetivo es claro: inyectar liquidez antes de que termine el año, permitiendo a las familias cubrir necesidades básicas, estabilizar su presupuesto mensual o afrontar gastos inesperados sin recurrir a endeudamiento.

¿Quiénes podrían recibir el pago del IRS en diciembre de 2025?

El acceso a este apoyo económico estará determinado por varios factores que el IRS evaluará de forma automática. Entre los criterios generales de elegibilidad se encuentran:

Ingresos anuales dentro de los límites establecidos

Hasta USD 90,000 para contribuyentes solteros Hasta USD 180,000 para parejas que declaran en conjunto

Ser ciudadano estadounidense o residente legal

Tener al menos 18 años

Haber presentado la declaración federal de impuestos correspondiente a 2024

En algunos casos, quienes superen ligeramente los límites de ingresos podrían recibir un pago parcial, dependiendo de su situación fiscal específica.

¿Es necesario hacer un trámite para cobrar los $2,000?

Para la mayoría de los contribuyentes, no será necesario presentar una solicitud adicional. El IRS utilizará los datos existentes para identificar a los beneficiarios y procesar los pagos de manera automática.

Sin embargo, hay excepciones importantes:

Personas que no suelen declarar impuestos

Contribuyentes con datos bancarios desactualizados

Cambios recientes de dirección o estado civil

En estos casos, el IRS habilitará herramientas digitales para cargar información básica y garantizar que el pago llegue sin contratiempos.

Fechas clave y tiempos de entrega del depósito directo

El procesamiento de pagos comenzó a inicios de diciembre de 2025. Los tiempos estimados varían según el método de entrega:

Depósito directo : entre 5 y 10 días hábiles

Cheque por correo o tarjeta prepagada: entre 2 y 3 semanas

Por esta razón, el depósito directo sigue siendo la opción más rápida y segura, especialmente para quienes buscan disponer del dinero antes de las fiestas.

Errores comunes que pueden retrasar el pago del IRS

Aunque el sistema está diseñado para ser ágil, algunos problemas pueden demorar la entrega del dinero, entre ellos:

Números de cuenta bancaria incorrectos

Falta de declaración de impuestos 2024

Procesos de verificación de identidad

Revisar y actualizar la información personal en los portales oficiales del IRS es una de las formas más efectivas de evitar demoras innecesarias.