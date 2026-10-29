La fecha de cobro depende del tipo de beneficio y de las reglas establecidas por la Administración del Seguro Social.

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) cuenta con un calendario mensual que establece cuándo se depositan las jubilaciones, las prestaciones por discapacidad y los beneficios destinados a personas con ingresos y recursos limitados. Las fechas varían según el programa y las condiciones de cada beneficiario, por lo que no todos reciben el dinero el mismo día.

A medida que octubre llega a su fin, el cronograma contempla nuevos depósitos entre el viernes 30 de dicho mes y los primeros días de noviembre. Estas fechas son relevantes para quienes necesitan organizar sus gastos y conocer cuándo estará disponible el dinero de sus prestaciones.

La agencia federal también establece un orden de pagos para el restos del mes, con fechas que pueden depender de cuándo comenzó la persona a recibir los beneficios o de su fecha de nacimiento. Consultar el calendario oficial permite identificar qué día corresponde a cada grupo y anticipar los próximos depósitos.

¿Quiénes cobran el Seguro Social el 30 de octubre de 2026?

La SSA programó para el viernes 30 de octubre el depósito de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) correspondiente a noviembre. El adelanto se debe a que el 1 de noviembre cae domingo y la agencia no realiza los pagos de este programa durante los fines de semana.

El SSI es un programa destinado a personas mayores de 65 años y personas ciegas o con discapacidad que tienen ingresos y recursos limitados. A diferencia de los beneficios regulares de la jubilación o del Seguro Social por discapacidad (SSDI), la elegibilidad para el SSI no depende de haber acumulado créditos laborales, sino de cumplir los requisitos económicos y demás condiciones del programa.

Schedule of Social Security Benefit Payments ssa.gov

¿Qué beneficiarios recibirán su próximo pago el 3 de noviembre?

El martes 3 de noviembre de 2026 será la fecha de pago para dos grupos, por un lado las personas que comenzaron a recibir beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997 y quienes cobran simultáneamente beneficios del Seguro Social y del SSI.

Para quienes reciben la jubilación, beneficios por sobrevivencia o Seguro Social por discapacidad (SSDI), la fecha habitual depende de cuándo comenzaron a recibir las prestaciones y de las reglas de pago aplicables. Para la mayoría de quienes ingresaron al sistema desde el 1 de mayo de 1997, el calendario se organiza según el día de nacimiento de la persona cuyo historial laboral determina el beneficio:

Segundo miércoles del mes : personas que nacieron del 1 al 10.

Tercer miércoles del mes : personas que nacieron del 11 al 20.

Cuarto miércoles del mes: personas que nacieron del 21 al 31.

En noviembre, esas fechas serán el 10, el 18 y el 25, respectivamente. El primer grupo cobrará el martes 10 porque el miércoles 11 es el Día de los Veteranos, un feriado federal.