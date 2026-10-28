Si ya recibís beneficios y tenés una cuenta bancaria, el camino más simple es hacerlo en línea.

Recibir el pago del Seguro Social por depósito directo es la forma más segura, rápida y cómoda de cobrar: el dinero llega solo a la cuenta bancaria el día del pago, sin esperar un cheque por correo ni tener que ir a cobrarlo. De hecho, los pagos electrónicos son obligatorios, así que todos los beneficiarios deben tener una forma de cobro de este tipo.

Qué se necesita antes de empezar

El trámite es rápido, pero conviene tener a mano algunos datos de la cuenta bancaria donde se quiere recibir el pago:

El número de Seguro Social.

El número de ruta del banco (routing transit number).

El tipo de cuenta (corriente/checking o de ahorros/savings).

El número de cuenta.

Esa información suele figurar en la parte inferior de un cheque o en la app o el home banking del banco.

Paso a paso: cómo activarlo desde “my Social Security”

Si ya recibís beneficios y tenés una cuenta bancaria, el camino más simple es hacerlo en línea:

Iniciar sesión en la cuenta personal “my Social Security” (o crear una, si todavía no se tiene).

Seleccionar el enlace azul “Benefits & Payment Details” (Beneficios y detalles del pago), a la derecha de la pantalla.

Bajar hasta “Update Direct Deposit” (Actualizar depósito directo) e indicar si uno es el titular o co-titular de la cuenta.

Ingresar los datos bancarios y presionar “Next” (Siguiente).

Revisar y verificar la información, presionar “Submit” (Enviar) y luego “Done” (Listo).

Desde la pestaña “My Profile” también se puede elegir a partir de cuándo entra en vigencia el cambio.

Recibir el pago del Seguro Social por depósito directo es la forma más segura, rápida y cómoda de cobrar.

Qué pasa con los beneficiarios que no tienen una cuenta bancaria

El depósito directo requiere una cuenta, pero quienes no tienen una no quedan afuera del sistema. Para esos casos existe la tarjeta Direct Express, una tarjeta de débito prepaga donde la SSA deposita el pago automáticamente cada mes, sin necesidad de un banco.

La línea Go Direct (1-800-333-1795) y los recursos del Tesoro orientan sobre esta opción y sobre cómo abrir una cuenta si se prefiere.