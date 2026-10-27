Los restos de esta bebida contienen materia orgánica y pequeñas cantidades de nutrientes.

La borra de café suele recomendarse como un recurso casero para cuidar las plantas, y el limonero no es la excepción. Los restos que quedan después de preparar esta bebida contienen materia orgánica y pequeñas cantidades de nutrientes que pueden aprovecharse en el jardín, aunque sus beneficios dependen de cómo se utilicen.

Antes de tirar el café usado directamente sobre la tierra, conviene conocer qué efectos puede tener y cuál es la forma más adecuada de incorporarlo. Las recomendaciones de universidades especializadas en jardinería señalan que la borra puede aprovecharse como ingrediente del compost, pero advierten que aplicarla en grandes cantidades y sin tratar puede perjudicar a algunas plantas.

Para cuidar al limonero, es importante saber cómo reutilizar estos residuos sin afectar al suelo ni raíces y qué errores evitar.

Para qué sirve tirar borra de café en la tierra del limonero

La borra de café sirve para tirarla en el jardín, ya que los restos de café contienen nitrógeno, fósforo, potasio y algunos micronutrientes que pueden incorporarse al suelo, según la Universidad de Connecticut.

Uno de sus usos más recomendados es tirarla junto con compost, es decir, con otros residuos orgánicos. Durante la descomposición, estos materiales se transforman en compost, que puede contribuir a mejorar la estructura del suelo y aportar nutrientes de manera gradual. La Universidad Estatal de Oregón destaca que la borra puede ser un recurso útil para el jardín si se utiliza con moderación y se mantienen las necesidades básicas de riego, drenaje y nutrición del limonero.

Un residuo que suele terminar en la basura puede tener un segundo uso en el jardín. Shutterstock

Cómo usar la borra de café para cuidar el árbol de limón

Para aprovechar los restos de café, una de los usos más prudentes es incorporarlos a una pila de compost. En este sentido, la Universidad Estatal de Dakota del Sur recomienda mezclar la borra con otros materiales orgánicos y dejar que se descomponga durante varios meses antes de utilizarla en el jardín.

El procedimiento puede seguir estos pasos: