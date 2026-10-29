Varios de los objetos que utilizamos todos los días pueden tener una segunda vida antes de ser desechados y, muchas veces, el papel aluminio es uno de ellos.
La extensión de la Universidad Estatal de Utah explica en ese sentido que este elemento presente en casi todas las cocinas no siempre debe tirarse después de ser utilizado, sino que las láminas no muy percutidas pueden lavarse para usarse nuevamente.
No siempre hay que tirar el papel aluminio: cómo se pueden volver a utilizar las láminas
Este elemento, comúnmente utilizado durante las preparaciones culinarias -por ejemplo, para tapar la asadera del horno- puede mantener su utilidad si se lo limpia de forma casera para dejarlo en condiciones.
La institución asegura que el papel aluminio es apto para lavavajillas, por lo que recomienda colocar las láminas -sin grandes residuos de comida- sobre la rejilla superior de la lavadora, encima o entre los platos para obtener piezas de papel aluminio limpias y listas para volver a utilizarse.
En caso de que el material se encuentre muy deteriorado, por ejemplo, por haberse usado para cocinar carne, aún existe una manera de sacarle provecho antes de botarlo directamente a la basura.
En este último caso, el consejo es doblarlo varias veces y cortarlo con tijera como opción para mejorar el filo de las hojas, gracias a que el material ayuda a eliminar residuos acumulados.
Otros elementos cotidianos que pueden ser reutilizados
Si bien con creatividad un gran número de objetos de nuestro día a día pueden tener otro uso, algunas de las ideas compartidas por la institución son:
- Utilizar el cartón del maple de huevos como semillero: se coloca tierra y la semilla que se desea plantar en cada uno de los portahuevos. Las cáscaras de huevo que hayan quedado casi enteras pueden utilizarse para el mismo fin si se enjuagan y se secan boca abajo.
- Los CDs antiguos pueden pegarse a la bicicleta para que sirvan como reflectores, por ejemplo.
- Usando guantes y gafas de seguridad, las bombillas de luz viejas pueden reutilizarse cortando la parte inferior e insertando plantas u otras decoraciones.