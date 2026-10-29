Varios de los objetos que utilizamos todos los días pueden tener una segunda vida antes de ser desechados y, muchas veces, el papel aluminio es uno de ellos.

La extensión de la Universidad Estatal de Utah explica en ese sentido que este elemento presente en casi todas las cocinas no siempre debe tirarse después de ser utilizado, sino que las láminas no muy percutidas pueden lavarse para usarse nuevamente.

No siempre hay que tirar el papel aluminio: cómo se pueden volver a utilizar las láminas

Este elemento, comúnmente utilizado durante las preparaciones culinarias -por ejemplo, para tapar la asadera del horno- puede mantener su utilidad si se lo limpia de forma casera para dejarlo en condiciones .

La institución asegura que el papel aluminio es apto para lavavajillas, por lo que recomienda colocar las láminas -sin grandes residuos de comida- sobre la rejilla superior de la lavadora, encima o entre los platos para obtener piezas de papel aluminio limpias y listas para volver a utilizarse.

Si el papel aluminio no se encuentra sumamente percutido, puede lavarse para volverse a utilizar. Ilustración IA Gemini | El Cronista Audiencias

En caso de que el material se encuentre muy deteriorado, por ejemplo, por haberse usado para cocinar carne, aún existe una manera de sacarle provecho antes de botarlo directamente a la basura.

En este último caso, el consejo es doblarlo varias veces y cortarlo con tijera como opción para mejorar el filo de las hojas, gracias a que el material ayuda a eliminar residuos acumulados.

Otros elementos cotidianos que pueden ser reutilizados

Si bien con creatividad un gran número de objetos de nuestro día a día pueden tener otro uso, algunas de las ideas compartidas por la institución son: