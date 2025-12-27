La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que Estados Unidos puede retener hasta el 50% de las pensiones y jubilaciones de quienes no completen un trámite obligatorio tras recibir una notificación oficial. La medida ya rige para avisos recientes y afecta a millones de beneficiarios.

La retención se aplica en casos de pagos en exceso y funciona de manera automática si la persona no actúa dentro del plazo. Aunque el porcentaje se redujo desde el 100%, perder la mitad del ingreso mensual puede generar un fuerte impacto económico.

¿Por qué Estados Unidos puede quedarse con el 50% de las pensiones y jubilaciones?

La SSA puede reclamar dinero cuando detecta sobrepagos, es decir, beneficios cobrados por encima de lo que correspondía. Esto puede suceder por cambios no informados o por errores administrativos del organismo.

Desde el 25 de abril de 2025, la retención por defecto es del 50% para beneficios del Título II (jubilación, sobrevivientes y discapacidad). En el caso del SSI, el descuento máximo sigue siendo del 10%.

¿Qué trámite deben hacer los jubilados para evitar la retención del 50%?

Los beneficiarios tienen 90 días desde la notificación para actuar. Si no realizan el trámite dentro de ese plazo, la SSA descuenta automáticamente hasta el 50% del haber mensual.

Opciones disponibles:

Solicitar una retención menor

Pedir una reconsideración del caso

Tramitar una exención (waiver) si el cobro no fue su culpa

Aunque es posible negociar, el proceso puede ser lento. Por eso, hacer el trámite a tiempo es la única forma de evitar que Estados Unidos se quede con la mitad de la pensión o jubilación.