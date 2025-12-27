El Servicio de Impuestos Internos (IRS) permite reducir hasta el 50% de los impuestos a pagar a quienes presenten su declaración y cumplan con determinados requisitos. El beneficio está vigente a nivel nacional y apunta a trabajadores de ingresos bajos y medios que ahorran para su jubilación.

El alivio fiscal se activa al presentar la declaración de impuestos, ya sea de forma digital o asistida , e informar correctamente los aportes realizados durante el año fiscal. A pesar de su impacto directo sobre el monto final a pagar, es uno de los créditos menos utilizados.

¿Qué beneficio del IRS permite reducir hasta la mitad de los impuestos?

El programa se denomina Crédito por Contribuciones para el Ahorro Jubilatorio. Permite descontar del impuesto el 50%, 20% o 10% de los primeros u$s 2.000 aportados a una cuenta de retiro durante el año.

En la práctica, una persona puede reducir su impuesto hasta u$s 1.000, mientras que una pareja que presenta una declaración conjunta puede alcanzar un beneficio de hasta u$s 2.000. El crédito es no reembolsable, por lo que no genera un pago extra, pero sí puede bajar la obligación tributaria hasta cero.

Fuente: Shutterstock

¿Quiénes pueden acceder y cómo se solicita al presentar la declaración?

El IRS exige cumplir condiciones básicas y presentar la declaración de impuestos, incluyendo un formulario adicional donde se detallan los aportes jubilatorios. Los principales requisitos son:

Tener 18 años o más

No ser estudiante a tiempo completo

No figurar como dependiente en otra declaración

Haber realizado aportes a cuentas jubilatorias habilitadas

Respetar los límites de ingresos 2025, que llegan hasta u$s 79.000 para parejas que declaran juntas