El Seguro Social de Estados Unidos está atravesando una de las transformaciones más profundas de su historia reciente. La Administración del Seguro Social (SSA) avanza con un plan que reduce de manera drástica la atención presencial y empuja a millones de beneficiarios a gestionar sus trámites a través de internet.

Para jubilados, personas con discapacidad y trabajadores próximos al retiro, el cambio no es menor: el acceso a los beneficios dependerá cada vez más del uso del portal digital oficial. Lo que antes se resolvía en una oficina, ahora exige conocimientos básicos de tecnología y una cuenta en línea activa.

Cambia el Seguro Social: la SSA apuesta por el sistema digital

La decisión responde a varios factores clave: modernización, reducción de costos y mayor velocidad en los trámites. Según el plan de la agencia, el objetivo es disminuir hasta en un 50% las visitas presenciales antes de 2026, lo que convierte al sistema digital en el canal principal de atención.

Esto significa que el portal my Social Security deja de ser una opción secundaria y pasa a ser una herramienta central para mantener los pagos sin interrupciones. No adaptarse puede generar retrasos, errores administrativos o dificultades para recibir el dinero a tiempo.

Qué es my Social Security y para qué sirve realmente

My Social Security es la plataforma oficial de la SSA donde los beneficiarios pueden controlar casi todos los aspectos de sus beneficios sin salir de casa.

Desde esta cuenta es posible:

Consultar el estado de los pagos del Seguro Social

Descargar cartas oficiales y comprobantes

Cambiar dirección o datos bancarios

Pagar primas de Medicare

Revisar el historial completo de beneficios

El sistema está diseñado para reducir filas, llamadas telefónicas y trámites manuales, pero exige que el usuario dé el primer paso.

Cómo crear tu cuenta del Seguro Social paso a paso

Abrir una cuenta es gratuito y solo debe hacerse desde el sitio oficial del gobierno. Estos son los pasos esenciales:

Ingresar al sitio web oficial de la SSA Crear un usuario con correo electrónico y contraseña segura Completar la verificación de identidad, que puede incluir preguntas financieras Acceder al panel personal y comenzar a gestionar los beneficios

Advertencia importante: nunca pagues a terceros para crear tu cuenta. Las estafas relacionadas con el Seguro Social en línea han aumentado, especialmente entre adultos mayores.

Trámites que ya casi no se hacen en oficinas

La SSA está trasladando cada vez más gestiones al entorno digital. Entre las principales se encuentran:

Pago de primas de Medicare en línea

Actualización de información personal

Solicitud de cartas de verificación de ingresos

Consulta del calendario de pagos mensuales

En muchos casos, acudir sin cita a una oficina ya no garantiza una solución inmediata.

Qué pasa si no sabes usar tecnología

Aunque el cambio genera preocupación, existen alternativas. Bibliotecas públicas, centros comunitarios y familiares de confianza pueden ayudar a crear y administrar la cuenta. Aprender ahora puede marcar la diferencia entre cobrar a tiempo o enfrentar complicaciones innecesarias.

El Seguro Social se está digitalizando, y quienes no se adapten corren el riesgo de quedar rezagados en el sistema.