Estados Unidos activó un cambio oficial en la emisión de pasaportes que afecta directamente las renovaciones. Desde ahora, las solicitudes que incluyan un marcador de sexo “X” o un dato distinto al registrado al nacer quedan bloqueadas de forma automática y pueden generar demoras.

La medida surge de una orden ejecutiva vigente y de un fallo reciente de la Corte Suprema. Con este nuevo criterio, se prohíbe renovar el pasaporte cuando el dato de sexo solicitado no coincide con los registros oficiales de nacimiento .

¿A quiénes alcanza la prohibición para renovar el pasaporte en Estados Unidos?

La restricción aplica tanto a ciudadanos estadounidenses como a extranjeros naturalizados que soliciten renovar o reemplazar el pasaporte de EE.UU. y pidan un marcador “X” o un sexo distinto al asignado al nacer. En esos casos, la solicitud no se procesa tal como fue presentada.

Las autoridades federales informaron que solo se emiten pasaportes con marcador “M” o “F”, siempre que coincidan con el sexo biológico al nacer, según la documentación respaldatoria y los registros previos del solicitante.

Estados Unidos prohíbe automáticamente renovar el pasaporte a todos los ciudadanos y extranjeros que tengan este dato en su documento. Fuente: archivo.

¿Qué pasa con los pasaportes vigentes y cómo hacer el trámite correcto?

Los pasaportes ya emitidos siguen siendo válidos para viajar hasta su fecha de vencimiento. No existen restricciones automáticas de uso mientras el documento esté vigente, salvo exigencias específicas del país de destino.

Quienes necesiten reemplazar o renovar el pasaporte deben hacerlo según la antigüedad del documento:

Menos de 1 año: reemplazo por correo con el Formulario DS-5504 , sin costo estándar.

Más de 1 año: renovación con el Formulario DS-82 , abonando las tasas habituales.

Sin dato de sexo en la partida: el trámite es posible, pero puede requerir documentación adicional.