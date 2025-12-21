La Administración del Seguro Social (SSA) avanza a paso firme hacia una transformación que ya impacta a millones de personas en Estados Unidos. El objetivo oficial es claro: reducir hasta un 50% las visitas presenciales a las oficinas antes de 2026 y trasladar la mayoría de los trámites al entorno digital.

Este giro convierte al portal my Social Security en una herramienta central para gestionar beneficios, pagos y datos personales. Para muchos hispanos —especialmente adultos mayores, personas con discapacidad y trabajadores cercanos al retiro— el cambio marca un antes y un después en la forma de relacionarse con el Seguro Social.

Por qué la SSA apuesta por menos oficinas y más internet

Desde la perspectiva de la agencia, la digitalización permite agilizar procesos, reducir costos administrativos y responder a una demanda creciente con menos personal presencial. En la práctica, esto significa que cada vez más gestiones que antes requerían una visita física ahora se canalizan en línea.

Imagen: archivo.

Acciones cotidianas como consultar pagos mensuales, actualizar información bancaria o descargar cartas oficiales están migrando al formato digital. No adaptarse a este modelo puede traducirse en demoras, trámites inconclusos o complicaciones con los beneficios.

My Social Security: la cuenta que ya no es opcional

El corazón de esta transición es el portal my Social Security, la plataforma oficial donde los beneficiarios pueden manejar casi todos sus asuntos relacionados con el Seguro Social.

Qué permite hacer la cuenta en línea:

Ver el historial de pagos del Seguro Social

Solicitar cartas de verificación de beneficios

Actualizar dirección y datos bancarios

Pagar primas de Medicare

Revisar estimaciones de beneficios futuros

La creación de la cuenta es gratuita y solo debe hacerse en el sitio oficial con dominio .gov, un detalle clave para evitar fraudes.

Cómo crear tu cuenta digital de forma segura

Abrir una cuenta en my Social Security es un proceso guiado, pero requiere atención para proteger la información personal.

Pasos básicos para empezar:

Acceder al sitio oficial de la SSA Usar un correo electrónico activo Crear una contraseña segura Completar la verificación de identidad, que puede incluir preguntas financieras o una app externa

Una vez dentro, el usuario tiene control directo sobre sus beneficios sin necesidad de llamadas largas o traslados.

Cuáles son los trámites del Seguro Social que ya se hacen solo en línea

La SSA está priorizando el canal digital para gestiones que antes saturaban las oficinas. Entre los trámites que más rápidamente se están trasladando a internet se encuentran:

Pago de primas de Medicare

Cambios de cuenta bancaria

Solicitud de documentos oficiales

Seguimiento de depósitos mensuales

La tendencia indica que este listado seguirá creciendo en los próximos meses.

Qué pasa si no tienes habilidades digitales

Aunque la SSA reconoce que no todos dominan la tecnología, el mensaje es contundente: el sistema seguirá digitalizándose. Para quienes no tienen acceso fácil a internet o experiencia en línea, expertos recomiendan: