En la actualidad, el sistema previsional de Estados Unidos contempla tres opciones de retiro, que permiten a los trabajadores elegir cuándo comenzar a cobrar sus beneficios del Seguro Social. La edad mínima para jubilarse es a los 62 años, aunque hacerlo de manera anticipada implica recibir pagos mensuales reducidos de forma permanente. La edad de jubilación plena, que varía según el año de nacimiento, habilita el cobro del 100% del beneficio calculado, mientras que quienes postergan el retiro hasta los 70 años acceden a un monto mayor gracias a los créditos por jubilación diferida.

En este contexto, en los últimos meses volvió a instalarse el debate sobre un posible aumento de la edad de jubilación como alternativa para extender la sustentabilidad financiera del sistema. La discusión surge ante las proyecciones que advierten sobre el agotamiento progresivo de los fondos administrados por la Administración del Seguro Social (SSA), en un escenario marcado por el envejecimiento de la población y la menor proporción de trabajadores activos por cada jubilado. Si bien no hay cambios confirmados, la propuesta genera preocupación entre quienes se acercan a la edad de retiro y reaviva el debate político sobre el futuro del Seguro Social.

Cambia la edad de jubilación: ¿cuánto habrá que trabajar ahora?

Actualmente, el sistema se sostiene por los aportes que realizan los trabajadores formales y el monto de la jubilación es equivalente a las contribuciones realizadas. En este contexto, quienes optan por la edad más baja de retiro reducen un 30% de sus ingresos.

La edad promedio de retiro es a los 67 años, pero hay ciudadanos que optan por retirarse a los 62 años y a los 70 años. Pero durante la primera presidencia de Trump se habló de la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria debido al miedo de que se agoten los fondos de la administración durante los próximos años.

Si bien por el momento es una propuesta que quedó pausada, el sitio oficial de la Administración de la Seguridad Social de EE. UU. (SSA) indica que para los nacidos en 1959 la “full retirement age” es 66 años y 10 meses. Es decir, estos beneficiarios no pueden retirarse a los 62 años.

¿Cuál es el monto de jubilación máximo que paga el Seguro Social?

Cuando un estadounidense desea jubilarse debe haber acumulado, como mínimo, 40 créditos del Seguro Social. Asimismo, es importante que reconozca que la edad jubilatoria determinará el porcentaje de dinero que recibirá mensualmente.

