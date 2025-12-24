La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que un grupo reducido de beneficiarios recibirá pagos mensuales que superan los 5,000 dólares a partir de enero. Se trata de una situación puntual que responde a decisiones tomadas durante la etapa laboral.

El monto genera expectativa entre jubilados y futuros retirados, ya que representa uno de los pagos más altos dentro del sistema del Seguro Social.

Quiénes pueden recibir más de 5,000 dólares del Seguro Social

Los beneficiarios que acceden a los 5,181 dólares son aquellos que se jubilaron a los 70 años. Al retrasar el retiro, acumularon créditos adicionales que incrementan de forma significativa el pago mensual.

Además, estas personas tuvieron ingresos altos y constantes durante su vida laboral, lo que elevó el cálculo final de sus beneficios.

Un grupo de jubilados recibirán más de 5,000 dólares del Seguro Social. Fuente: Archivo.

Este grupo representa un porcentaje reducido dentro del total de beneficiarios, pero recibe los pagos máximos permitidos por el sistema.

Por qué el pago comienza a partir de enero

El monto superior a los 5,000 dólares comienza a verse reflejado en enero, cuando se actualizan los pagos tras los ajustes anuales y la aplicación completa de los créditos por jubilación tardía.

A partir de ese mes, los beneficiarios reciben el valor total correspondiente según su edad de retiro y su historial de aportes.