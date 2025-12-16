Para millones de jubilados y beneficiarios en Estados Unidos, el Seguro Social no es solo un ingreso mensual, sino el sostén principal frente a un escenario marcado por inflación persistente y subas en gastos esenciales.

En ese contexto, enero de 2026 adquiere un valor especial: no solo inaugura el calendario de pagos del año, sino que activa el nuevo ajuste por costo de vida (COLA).

La Administración del Seguro Social (SSA) ya confirmó que el COLA 2026 será del 2,8%, un incremento que se aplicará automáticamente desde el primer depósito y alcanzará a jubilados, personas con discapacidad y beneficiarios de programas complementarios.

COLA 2026: qué cambia en los pagos del Seguro Social

El ajuste por costo de vida busca compensar la pérdida de poder adquisitivo generada por el aumento de precios. Si bien el porcentaje es más moderado que en años anteriores, su impacto es inmediato en los ingresos mensuales.

El aumento del Seguro Social 2026 se reflejará en los pagos de:

Jubilación del Seguro Social

Seguro por Discapacidad (SSDI)

Beneficios para sobrevivientes

Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI)

Para muchos adultos mayores, este refuerzo será clave para cubrir alimentos, medicamentos, alquiler y servicios básicos, especialmente en hogares donde no existen otras fuentes de ingreso.

Confirmaron el calendario del Seguro Social en enero de 2026

Como ocurre cada año, la SSA mantendrá su sistema escalonado de pagos para evitar saturaciones bancarias y demoras. Las fechas varían según el tipo de beneficio y la fecha de nacimiento del titular.

Pago adelantado del SSI

Los beneficiarios del SSI suelen cobrar el primer día del mes. Sin embargo, al caer el 1 de enero de 2026 en feriado, el depósito se adelantará:

Fecha de pago: 31 de diciembre de 2025

Este adelanto no representa un pago extra, sino un ajuste administrativo habitual.

Jubilados que cobran desde antes de mayo de 1997

Quienes comenzaron a recibir el Seguro Social antes de esa fecha mantienen un cronograma fijo:

Fecha de pago: 3 de enero de 2026

Pagos según fecha de nacimiento

La mayoría de los jubilados cobra los miércoles, según el día en que nació:

Nacidos del 1 al 10 : miércoles 14 de enero

Nacidos del 11 al 20 : miércoles 21 de enero

Nacidos del 21 al 31: miércoles 28 de enero

Este esquema permite una distribución ordenada y reduce el riesgo de retrasos en los depósitos.

Qué hacer para cobrar sin demoras el Seguro Social 2026

De cara al primer pago del año, la SSA recomienda realizar algunas verificaciones clave para evitar inconvenientes:

Confirmar que la cuenta bancaria o la tarjeta Direct Express estén activas.

Revisar y actualizar datos personales en MySocialSecurity , especialmente el domicilio.

Si el beneficio es reciente, chequear con anticipación la fecha exacta de cobro asignada.

Con el COLA 2026 ya confirmado, enero marcará el inicio de un nuevo esquema de ingresos para millones de personas que dependen del Seguro Social como pilar de su estabilidad económica.