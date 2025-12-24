En medio de una de las semanas más costosas del año, miles de hogares en Estados Unidos recibirán una noticia esperada: el Seguro Social adelantará pagos este miércoles 24 de diciembre, justo en la víspera de Navidad. Para muchos beneficiarios, este depósito representa un respiro financiero que llega en el momento justo para cubrir gastos esenciales.

La medida alcanza a personas que reciben beneficios de jubilación, Discapacidad del Seguro Social (SSD) y pagos por sobrevivencia, según el calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA).

Por qué el pago del Seguro Social llega antes de Navidad

El adelanto no es casual ni extraordinario. Cada año, la SSA ajusta su cronograma cuando una fecha de pago coincide con un feriado federal o un fin de semana. En esos casos, el dinero se deposita el día hábil anterior para evitar demoras.

El Seguro Social adelantará pagos este miércoles 24 de diciembre, justo en la víspera de Navidad. Imagen: archivo.

Por este motivo, algunos beneficiarios verán reflejado su pago mensual del Seguro Social el 24 de diciembre, antes del feriado navideño.

Es importante aclarar que no se trata de un bono ni de un pago extra, sino del mismo beneficio mensual adelantado.

Quiénes cobran el Seguro Social el 24 de diciembre

El depósito adelantado aplica a determinados grupos, entre ellos:

jubilación del según el calendario regular. Personas que recibendel Seguro Social según el calendario regular.

Beneficiarios de SSD (Seguro Social por Discapacidad) .

Quienes cobran beneficios por sobrevivencia, como viudos, viudas o dependientes elegibles.

La fecha exacta de pago suele depender del día de nacimiento del titular o del tipo de beneficio. Si tu cobro habitual cae cerca del feriado, es probable que el sistema lo adelante automáticamente.

Cómo saber si recibirás el pago navideño

Para confirmar si el depósito del Seguro Social en Navidad te corresponde, puedes:

Ingresar a tu cuenta “my Social Security” en el sitio oficial de la SSA .

Revisar cartas o notificaciones recientes sobre tus beneficios.

Consultar con tu banco si tienes depósito directo, ya que algunas entidades reflejan el dinero antes.

Atención: los beneficiarios de SSI manejan un calendario distinto, por lo que deben verificar su caso de manera específica.